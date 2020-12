VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rise People Inc. (« Rise »), solution moderne et intuitive de gestion des talents, annonce la première solution de recrutement et d'accueil au pays, totalement intégrée avec Indeed Canada, (« Indeed »), le site d'emploi numéro 1 ici. Notre objectif partagé : aider les entreprises d’ici à attirer les meilleurs talents.



Cette dernière nouveauté sur la plateforme de Rise offre aux organisations les meilleures chances de recevoir des candidatures ciblées en leur proposant des outils qui facilitent la gestion du processus de recrutement, l'évaluation des talents en collaborant en équipe et qui simplifient ensuite l'intégration des nouveaux employés.

Conçue pour les recruteurs et responsables RH, la plateforme leur permet de créer une page Carrières facilement, de publier des offres d’emplois sur Indeed directement et de simplifier la gestion des candidatures grâce à un système de suivi unique qui permet de collaborer en équipe à chaque étape du processus. Une fois les nouvelles embauches décidées, la plateforme active un processus d'intégration personnalisé avec un accès en libre-service pour les nouveaux employés. Ainsi, chacun peut faire sa part du travail et tout le monde gagne du temps.

« L'un de nos défis était de passer en mode totalement « sans papier. » Avec Rise Recrutement, cet objectif est atteint. C'est incroyablement simple à mettre en place et très facile à utiliser, » déclare Dale Cadeau, directeur financier de The Arbutus Club. « La possibilité d'assigner des collaborateurs change vraiment la donne. Il y a moins de risques d’engorgement, le responsable du poste peut réviser et faire avancer chaque candidat au fil du processus comme il le souhaite. Et maintenant, avec l'intégration d'Indeed, nous gagnons encore plus de temps car il suffit de publier les postes une seule fois dans Rise Recrutement. »

« Nous sommes ravis d'être les premiers à offrir aux entreprises d’ici une solution de recrutement et d'intégration en mode équipe qui s'intègre totalement avec Indeed, » déclare Julie Bevacqua, Présidente de Rise People. « Nous accélérons notre croissance dans les solutions de gestion des talents et cet ajout renforce notre engagement d’aider à placer l’humain au cœur des RH et d’améliorer l'expérience des employés, et ça, dès le premier contact. Nous sommes passionnés par l’innovation et les solutions qui permettent d’augmenter la productivité et de favoriser une meilleure santé et un mieux-être au travail. Nous allons également bâtir sur cette première collaboration avec Indeed dans les mois à venir. »

Julie Bevacqua ajoute : « Notre mission est d’offrir une plateforme complète et évolutive qui répond aux réalités et aux besoins changeants des entreprises au fil de leur croissance, tout en les aidant à se concentrer sur ce qui compte le plus : la gestion des talents. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les entreprises peuvent travailler sur la visibilité de leur marque comme employeur, établir une relation avec les candidats dès le début du processus, et offrir une expérience d'intégration fluide à leurs nouveaux employés. Notre partenariat avec Indeed optimise l'ensemble du recrutement et permet de mettre en place des stratégies ciblées afin d’attirer les talents dont elles ont besoin pour aller plus loin. »

« Chez Indeed, notre mission est d'aider les gens à trouver un emploi, et nous nous efforçons de faciliter la rencontre des grands talents avec les grands employeurs, » déclare Jodi Kasten, Directrice générale d'Indeed Canada. « Maintenant plus que jamais, nous pensons qu'il est essentiel de mettre les gens en relation avec de nouvelles opportunités d'emploi et grâce à cette intégration, nous offrons aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour cibler des millions de candidats potentiels dans tout le pays, facilement et rapidement. »

Les solutions Rise Recrutement, Accueil et Intégration sont maintenant disponibles pour tous les clients Rise RH, nouveaux et existants, grâce à la plateforme tout-en-un de gestion des talents 100 % numérique de Rise.

À propos de Rise People

Rise People est la première et seule plateforme de gestion du talent tout-en-un au Canada. Elle propose une série de solutions modernes de ressources humaines, d’avantages sociaux et de paie dont se servent des milliers d’employés partout au pays. Elle a son siège social à Vancouver ainsi que des bureaux à Toronto et à Montréal. Pour en savoir plus, allez au simplecommerise.ca et planifiez une démonstration pour voir les possibilités, la commodité et les économies que Rise peut vous offrir.