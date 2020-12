Visual used for Microsoft Settlement Campaign

VANCOUVER, British Columbia, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle campagne nationale de règlement d’action collective fait la promesse aux Canadiens du remboursement, sans aucune condition, de leurs vieux logiciels pour ordinateur personnel. Les messages, qui furent conçus par Ogilvy Montréal et déployés en vidéo, à la télé et sur le Web, ainsi qu'à la radio, font revivre le style des infopublicités et le fameux lancer d'argent dans les airs si populaire à l'époque hip-hop de la fin des années 90 et du début des années 2000. L'objectif de la campagne est d'informer les Canadiens qu'ils peuvent réclamer jusqu'à 250 $, même sans preuve d'achat, en compensation pour leurs vieux logiciels pour ordinateur personnel de Microsoft. Pour les consommateurs, il s’agit du plus grand règlement de l’histoire du pays dans le cadre d’une action collectivei. Naturellement, nombreux sont ceux qui se demandent si cette campagne est crédible. La réponse est un oui retentissant.



« Dans le cadre de ce règlement juridique pancanadien, Microsoft a accepté de rembourser les résidents canadiens pour leurs vieux logiciels d’ordinateur personnel. Si vous avez acheté des versions pour ordinateur personnel de logiciels Microsoft admissibles, tels Windows, Office, Word, Excel, ou MS-DOS, entre 1998 et 2010, vous pourriez être admissible à recevoir une compensation. Vous pourriez recevoir jusqu'à 250 $ en argent comptant pour des licences individuelles ou jusqu'à 650 $ en bons d'achat pour des licences multiples, et ce, sans aucune preuve d'achat. Tout ce que vous avez à faire est de remplir le formulaire de réclamation en ligne et d’attester que c’est vrai » confirme Naomi Kovak, avocate chez Camp Fiorante Matthews Morgerman, une des firmes chargées de l'administration du règlement.

Microsoft a conclu l’entente de règlement sans aveu et niant expressément toute responsabilité ou faute.

Les Canadiens sont invités à visiter le site monargenttoutdesuite.ca pour vérifier s'ils remplissent les critères d'admissibilité. Si c'est le cas, ils ont jusqu’au 23 septembre 2021

pour soumettre leur réclamation.

L'administration du règlement est assurée par trois firmes d'avocats basées au Canada, soit Camp Fiorante Matthews Mogerman en Colombie-Britannique, Strosberg Sasso Sutts LLP en Ontario, et Bouchard + Avocats inc. au Québec. Toute personne qui souhaite obtenir plus de garanties ou qui a des questions à propos de la procédure de réclamation peut communiquer avec l'administrateur des réclamations du groupe en composant le 1 833 451-8815, du lundi au vendredi, entre 9 h et 17 h HNE, ou en envoyant un courriel à info@mo n argenttoutdesuite.ca .

