MONTREAL, Dec. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Syntax , ein Anbieter von Cloud-Managed ERP-Services, hat heute seine Aufnahme in das Amazon Web Services (AWS) Managed Service Provider (MSP) Programm bekanntgegeben. Dadurch wird Syntax zu einem AWS Advanced Consulting Partner, der Kunden bei der Lösung komplexer Geschäftsanforderungen in jeder Phase der Cloud-Einführung mit innovativen End-to-End-Lösungen von AWS unterstützt.



Für den Erhalt des neuen Status hat Syntax mehrere Meilensteine übertroffen, die seine Kompetenz bei der Verwaltung von AWS-Cloud-Umgebungen unter Beweis gestellt haben. Einer dieser Meilensteine war die Gründung der Syntax AWS Academy, die im Juli 2019 ins Leben gerufen wurde. In diesem sechsmonatigen Programm werden frischgebackene Hochschulabsolventen durch Shadowing und Schulungen umfassend in die Umgebung der Plattform eingeführt, bevor sie ihr Zertifikat als AWS Solutions Architects bei Syntax erhalten.

„Die oberste Priorität von Syntax ist es, unseren Kunden bei der Migration und Verwaltung ihrer geschäftskritischen Anwendungen und ERP-Workloads in der Cloud zu helfen, insbesondere in der aktuellen Zeit der schnellen digitalen Transformation“, so Christian Primeau , Global CEO bei Syntax. „Dank unserer umfassenden Erfahrung mit ERP auf AWS Managed Services und unserer einzigartigen serverlosen Plattform auf Basis von AWS können unsere Kunden sicher sein, dass ihre ERP-Cloud-Migrationen in erfahrenen und sachkundigen Händen sind. Die Aufnahme in das AWS MSP Program bestätigt und stärkt unsere Position als zuverlässiger Dienstleister für technische und funktionale Services, der Kunden bei ihrer gesamten digitalen Transformation unterstützen kann.“

Zu den weiteren Meilensteinen, die Syntax für den Erhalt der Auszeichnung erreicht hat, gehören:

Aufbau der Intelligent Autonomous Platform (IλP), einer serverlosen Plattform für geschäftskritische Anwendungen auf Basis von AWS, die die Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit der Public Cloud mit dem ERP-Know-how von Syntax kombiniert.

Präsentation einer klar definierten und äußerst detaillierten Umfrage zur Kundenzufriedenheit, die die positiven Kundenerfahrungen mit dem Management von AWS-Umgebungen durch Syntax hervorhebt.

Entwicklung einer robusten, äußerst detaillierten und in die Migrationspraktiken von Syntax integrierten ERP-orientierten AWS Well-Architected Framework-Methodik.

Schaffung eines Cloud Center of Excellence, das aus erfahrenen und qualifizierten Mitarbeitern besteht, die als äußerst effektive und effiziente Teams arbeiten.

„In den heutigen Remote-Arbeitsumgebungen verlassen sich Unternehmen mehr denn je auf ihre Cloud-Infrastruktur“, so Marcelo Tamassia , Global CTO bei Syntax. „Unser neuer Status als AWS MSP zeigt unsere unbestrittenen Stärken, wenn es darum geht, verbesserte Lösungen einzusetzen, um die Anforderungen der sich ständig weiterentwickelnden Geschäftsumgebungen erfolgreich zu meistern. Unsere AWS- und ERP-Systemarchitekten sind dafür da, eine konsistente Datenmigrationsmethodik sowie erstklassige Überwachungs- und Automatisierungsunterstützung bereitzustellen, um die IT-Infrastrukturen unserer Kunden zu modernisieren.“

Weitere Informationen zu den Services von Syntax für die AWS-basierte Modernisierung und Cloud-Migration von Enterprise-Workloads finden Sie unter: https://www.syntax.com/enterprisecloud-powered-by-aws/

Über Syntax

Syntax bietet seit 1972 umfassende Technologielösungen für Unternehmen aller Größen an, wobei Tausende von Kunden auf Syntax und seine IT-Services und ERP-Anforderungen vertrauen. Syntax ist heute ein führender Anbieter von Managed Clouds für geschäftskritische Unternehmensanwendungen. Syntax verfügt über unbestrittenes Know-how bei der Implementierung und Verwaltung von ERP-Bereitstellungen (Oracle, SAP) in sicheren, ausfallsicheren, privaten, öffentlichen oder hybriden Clouds. Mit starken technischen und funktionalen Beratungsservices sowie erstklassiger Überwachung und Automatisierung arbeitet Syntax für Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen und Märkten. Syntax unterhält Niederlassungen weltweit und arbeitet mit Oracle, SAP, Amazon Web Services, Microsoft, IBM, HPE und anderen weltweit führenden Technologieanbietern zusammen. Erfahren Sie mehr über Syntax unter www.syntax.com .

Für Presseanfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: