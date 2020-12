MONTREAL, Dec. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Syntax , fornecedora de serviços ERP gerenciados na nuvem, anunciou hoje sua aceitação no Programa MSP (Managed Service Provider - Provedora de Serviços Gerenciados) da Amazon Web Services (AWS). Essa nomeação por parte da AWS significa que a empresa passa a ser Parceira de Consultoria Avançada da AWS para ajudar os clientes a resolver necessidades de negócios complexas em qualquer fase da sua jornada da adoção na nuvem por meio de soluções inovadoras e completas da AWS.



Para obter essa distinção, a Syntax excedeu vários marcos que mostraram sua proficiência no gerenciamento de ambientes de nuvem da AWS. Um desses marcos foi a criação da Syntax AWS Academy, lançada em julho de 2019. Neste programa de seis meses, os recém-formados universitários são imersos no ambiente da plataforma por meio de oportunidades de sombreamento e treinamento antes de serem certificados como Arquitetos de Soluções da AWS na Syntax.

“A principal prioridade da Syntax é ajudar nossos clientes a migrar e gerenciar seus aplicativos e cargas de trabalho ERP de missão crítica na nuvem, especialmente agora, durante esse período de rápida transformação digital”, disse Christian Primeau , CEO Global da Syntax. “Com nossa vasta experiência em serviços gerenciados da AWS e nossa plataforma exclusiva e sem servidor construída com base na AWS, nossos clientes podem ter a confiança de que suas migrações de nuvem de ERP estão em mãos experientes. A nossa aceitação no Programa MSP da AWS confirma e solidifica nossa posição como provedor de serviços confiável, técnico e funcional que pode apoiar os clientes durante toda a sua transformação digital.”

Outros marcos alcançados pela Syntax para obter esta designação incluem:

Criação da Intelligent Autonomous Platform (Plataforma Autônoma Inteligente - IλP), uma plataforma de aplicativos de negócios de missão crítica sem servidor, além da AWS, combinando o poder e a escala da nuvem pública com a experiência em ERP da Syntax.

Apresentação de uma pesquisa de satisfação do cliente bem definida e altamente detalhada que demonstrou experiências positivas do cliente com a gestão da Syntax de ambientes AWS.

Desenvolvimento de uma metodologia robusta e altamente detalhada de Estrutura bem Arquitetada AWS focada em ERP, que foi incorporada às práticas de migração da Syntax.

Criação de um Centro de Excelência em Nuvem composto por pessoal altamente experiente e qualificado para trabalhar como uma equipe muito eficaz e eficiente.

“No ambiente de trabalho remoto de hoje, as organizações contam mais do que nunca com sua infraestrutura de nuvem”, disse Marcelo Tamassia , CTO Global da Syntax. “Nossa nova designação de MSP da AWS demonstra nossa força incontestável quanto ao uso de soluções aprimoradas para navegar pelo ambiente de negócios em constante evolução. Nossos Arquitetos de Sistema AWS e ERP estão empenhados em implantar uma metodologia consistente de migração de dados e oferecer suporte de monitoramento e automação de classe mundial para modernizar as infraestruturas de TI dos nossos clientes.”

Para mais informações sobre os serviços de modernização e migração de nuvem empresarial com carga de trabalho AWS da Syntax, visite: https://www.syntax.com/enterprisecloud-powered-by-aws/

Sobre a Syntax

Desde 1972 a Syntax tem fornecido soluções de tecnologia abrangentes para empresas de todos os tamanhos, com milhares de clientes confiando na Syntax com seus serviços de TI e necessidades de ERP. A Syntax é fornecedora líder de nuvem gerenciada para aplicativos empresariais de missão crítica. A Syntax tem força indiscutível para implementar e gerenciar implantações de ERP (Oracle, SAP) em uma nuvem segura, resiliente, privada, pública ou híbrida. Com potentes serviços de consultoria técnica e funcional, e monitoramento e automação de classe mundial, a Syntax atende corporações em uma gama diversificada de indústrias e mercados. A Syntax tem escritórios e parcerias em todo o mundo com a Oracle, SAP, Amazon Web Services, Microsoft, IBM, HPE e outros líderes globais em tecnologia. Saiba mais sobre a Syntax em www.syntax.com .

