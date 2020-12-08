蒙特利尔, Dec. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球云托管ERP服务提供商 Syntax 今天宣布接受加入Amazon Web Services（AWS）托管服务提供商（MSP）计划。该计划将其指定为AWS高级咨询合作伙伴，公司可通过创新的端到端AWS解决方案在云采用过程的任何阶段帮助客户解决复杂的业务需求。



为了赢得这一殊荣，Syntax超越了几个里程碑，展示了其熟练管理AWS云环境的能力。这些里程碑之一是创建了Syntax AWS Academy并于2019年7月启动。在这个为期六个月的计划中，应届毕业生需通过影子和培训机会深入平台环境中，然后才能获得Syntax的AWS Solutions Architects认证。

“Syntax的首要任务是帮助我们的客户在云中迁移和管理他们的关键任务应用程序和ERP工作负载，尤其是现在正处于快速数字化转型的时期，”Syntax全球首席执行官 Christian Primeau 表示。“凭借我们在AWS方面广泛的ERP托管服务经验，以及在AWS之上构建独特的无服务器平台，我们的客户可以放心，他们的ERP云迁移掌握在经验丰富和知识渊博的领先者手中。通过接受参加AWS MSP计划，我们可以强化并巩固我们作为可靠的技术和功能服务提供商的地位，通过客户的整个数字化转型为他们提供支持。”

Syntax获得此称号的其他里程碑包括：

通过将公共云的功能和规模与Syntax的ERP专业知识相结合，在AWS之上构建智能自主平台（IλP），这是一种无服务器的关键任务业务应用平台。

提供一份定义明确且高度详细的客户满意度调查，该调查证明了Syntax在AWS环境管理方面的积极客户体验。

开发嵌入到Syntax迁移实践中的稳健且高度详细的以ERP为重点的AWS完善框架方法。

创建一个由经验丰富且技能娴熟的人员组成的云卓越中心，以使其成为一个非常高效的团队。

“在当今的远程工作环境中，各组织比以往任何时候都更加依赖云基础架构，”Syntax全球首席技术官 Marcelo Tamassia 表示。“当使用增强的解决方案来导航不断发展的业务环境时，我们的新AWS MSP称号展示了我们无可争议的实力。我们的AWS和ERP系统架构师致力于部署一致的数据迁移方法，并提供世界一流的监视和自动化支持，以实现客户IT基础架构的现代化。”

如需了解有关Syntax的AWS支持工作负载企业云现代化和迁移服务的更多信息，请访问： https://www.syntax.com/enterprisecloud-powered-by-aws/

关于Syntax

自1972年以来，Syntax一直为各种规模的企业提供全面的技术解决方案，成千上万的客户信任Syntax能为他们的IT服务和ERP需求提供一流的服务。今天，Syntax是关键任务企业应用程序的领先托管云提供商。Syntax具有无可争议的实力，可以在安全、有弹性、私有、公共或混合云中实施和管理ERP部署（Oracle、SAP）。通过强大的技术和功能咨询服务以及世界一流的监控和自动化，Syntax为多元化的不同行业和市场企业提供服务。Syntax在全球设有办事处，并与Oracle、SAP、Amazon Web Services、Microsoft、IBM、HPE和其他全球技术领导者合作。如需了解Syntax详情，请访问 www.syntax.com 。

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