蒙特利爾, Dec. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Syntax 作為雲端管理 ERP 服務的供應商，今天宣佈獲納入 Amazon 網絡服務 (AWS) 託管服務提供商 (MSP) 計劃。此舉會將公司指定為 AWS 進階諮詢合作夥伴，公司將透過創新的端到端 AWS 解決方案，協助客戶在其採用雲端的任何階段解決複雜的業務需求。



為了贏得這項殊榮，Syntax 超越了展示其管理 AWS 雲端環境能力的幾個里程碑。其中一個里程碑是該公司於 2019 年 7 月推出的 Syntax AWS Academy。在這個為期六個月的計劃中，應屆大學畢業生透過影子實習和培訓機會沉浸在平台的環境中，然後成為 Syntax 的 AWS 解決方案架構師。

Syntax 全球行政總裁 Christian Primeau 說：「Syntax 的首要任務是幫助我們的客戶遷移和管理其在雲端上的關鍵應用程式和 ERP 工作負載，尤其是在這個快速數碼轉型的時期中。憑藉我們廣泛的 ERP AWS 託管服務體驗，以及我們建於 AWS 之上的獨特無伺服器平台，我們的客戶可以充滿信心，明白其 ERP 雲端遷移工作由經驗豐富和知識淵博的人才負責。獲納入 AWS MSP 計劃確認並鞏固我們作為可靠、技術卓越和功能性服務供應商的地位，可在客戶整個數碼轉型期間為其提供支援。」

Syntax 為獲得此稱號而實現的其他里程碑包括：

透過將公共雲端的能力和規模與 Syntax 的 ERP 專業知識結合，在 AWS 上建立一個無伺服器的關鍵業務應用平台 Intelligent Autonomous Platform (IλP)。

提供明確和詳盡的客戶滿意度調查，透過 Syntax 對 AWS 環境的管理展示正面的客戶體驗。

開發一個強效且非常詳細的 ERP 重點 AWS 框架方法，並將其加入 Syntax 遷移實務中。

構建一個卓越雲端中心，由經驗和技能豐富的人員組成高度有效和高效的團隊。

Syntax 全球技術總監 Marcelo tamasia 說：「在當今遙距工作環境中，組織比以往任何時候都更依賴其雲端基礎設施。我們新的 AWS MSP 稱號印證了我們有實力透過加強的解決方案來應對不斷變化的業務環境。我們的 AWS 和 ERP 系統建構師致力部署一致的數據遷移方法，並提供世界一流的監控和自動化支援，使公司客戶的資訊科技基礎設施更現代化。」

如欲了解有關 Syntax 的 AWS 驅動工作負載企業雲端現代化和遷移服務的更多資訊，請瀏覽 https://www.syntax.com/enterprisecloud-powered-by-aws/

關於 Syntax

自 1972 年以來，Syntax 一直為規模各異的企業提供全面的技術解決方案，至今有數千名客戶信賴 Syntax 管理其資訊科技服務及 ERP 需求。今天，Syntax 是領先的託管雲端供應商，用於關鍵企業應用。Syntax 的實力無可爭議，可以在安全、靈活、私人、公共或混合雲端服務中實施和管理 ERP 部署 (Oracle、SAP)。Syntax 憑藉強大的技術和功能諮詢服務，以及世界一流的監控和自動化技術，為各類行業和市場的企業提供服務。Syntax 在全球各地均設有辦事處，與 Oracle、SAP、Amazon 網絡服務、Microsoft、IBM、HPE 和其他全球技術領導者保持緊密合作。如欲了解更多關於 Syntax 的資訊，請瀏覽 www.syntax.com 。

如欲了解傳媒查詢及更多詳情，請聯絡：