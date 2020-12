QUÉBEC, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est fière de présenter son premier plan stratégique triennal alignant ainsi sa vision à long terme avec ses principaux objectifs stratégiques. Ces objectifs et leurs progrès dans le temps seront régulièrement communiqués aux principales parties prenantes pour assurer une bonne coordination du plan stratégique triennal et ce, à tous les niveaux.



Le marché international de l’eau est estimé à 842 G $ pour l’année 2020. Ce marché devrait croître annuellement entre 5 et 14% selon les sous-marchés ou la géographie. Des facteurs fondamentaux tels que la croissance démographique, le renforcement de la règlementation, la pénurie d'eau et la demande croissante de l'agriculture et des industries ne sont que quelques-uns des multiples éléments influençant cette progression potentielle. Ces moteurs de croissance du marché devraient ajouter une pression sur les infrastructures existantes pour qu'elles deviennent plus efficaces dans leurs opérations.

Pour développer le plan stratégique triennal, la haute direction de la Société, en collaboration avec les gestionnaires des lignes d’affaires, a identifié des sous-marchés et des sous-segments spécifiques dans le but de déterminer un marché potentiel pour H 2 O Innovation de l'ordre de 4,5 G $. C'est dans ce marché potentiel que la Société entend poursuivre sa croissance au cours des trois prochaines années, tant de manière organique que par le biais de fusions et d'acquisitions. La Société prévoit développer ses activités de manière à accroître les opportunités de ventes croisées, à maximiser les synergies et la fidélisation des clients ainsi qu’à améliorer son efficacité opérationnelle.

D’ici la fin de l’exercice financier 2023, l’objectif actuel est d’augmenté la marge du BAIIA ajusté d’H 2 O Innovation au-dessus de 11%. Pour atteindre cet objectif, les efforts seront concentrés sur l’amélioration de la marge bénéficiaire brute, la réduction du pourcentage des coûts fixes sur les revenus et la réalisation d’acquisitions. Dans trois ans, les revenus d’H 2 O Innovation devraient atteindre 175 à 250 M $, selon le nombre d’acquisitions réalisées.

La Société s'attend à réduire le coût des marchandises vendues et à améliorer l'excellence opérationnelle en prenant les mesures suivantes: alléger les processus d'affaires dans les entreprises acquises, mettre en œuvre des solutions complètes d'intelligence d'affaires, s’approvisionner judicieusement, solidifier l’image de marque et fusionner les activités d’opération et maintenance, tel qu’annoncé la semaine dernière et mettre en place des pratiques proactives en matière de santé et de sécurité.

La Société devrait réduire le pourcentage de ses coûts fixes par rapport aux revenus en tirant profit de ses services corporatifs de soutien centralisés. De nouveaux produits innovants seront développés et mis sur le marché par l’intermédiaire du grand réseau de distribution de la Société, permettant ainsi de stimuler les ventes de l’organisation ainsi que d'augmenter la marge bénéficiaire brute.

Le portefeuille de cibles d'acquisition est riche en opportunités et est diversifié en taille ainsi qu’en profil d'entreprise. La Société a l'intention de réaliser entre deux et quatre acquisitions au cours des 30 prochains mois. Sur la base de la situation actuelle et des prévisions financières, la Société a les moyens et la capacité financière d'acquérir des entreprises complémentaires. L'intention est de le faire sans dilution pour les actionnaires, sauf si une telle dilution est requise pour conclure une transaction significative, et de rester disciplinés dans le multiple payé pour ces transactions. Plus important encore, une bonne intégration sera essentielle pour maximiser les synergies de ventes et de coûts.

« Nous pensons que notre premier plan stratégique triennal définit un cadre global qui inspirera et guidera nos gestionnaires dans l'élaboration de budgets annuels solides et de feuilles de route tactiques pour atteindre nos objectifs stratégiques ainsi que nos objectifs financiers d'ici la fin de l’année financière 2023. Mais surtout, ce plan nous permettra d’aligner et de mobiliser nos employés, nos clients et nos actionnaires. Tout au long de son exécution, nous maintiendrons notre concentration sur les objectifs à long terme et respecterons le besoin de victoires à court terme. Notre motivation entrepreneuriale, portée par nos valeurs fondamentales et notre volonté continue de faire croître la Société, se fera dans l’objectif de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes, tout en préservant notre culture d’entreprise », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

Les énoncés de mission et de vision d’H 2 O Innovation ainsi que les 10 objectifs stratégiques découlent d’un nouveau plan d’action, centré sur la création de valeur. Ce plan d’action permettra à la Société de rivaliser avec enthousiasme, dans l’intérêt de ses clients, dans la recherche de nouveaux talents et dans le but de satisfaire ses actionnaires.

« Notre plan d’action est composé de quatre (4) thèmes. Premièrement, nous devons ravir nos clients, en recherchant continuellement une plus grande satisfaction de la clientèle, en établissant des relations à long terme et en augmentant les revenus récurrents. Deuxièmement, H 2 O Innovation fidélisera ses clients et en acquerra de nouveaux en favorisant l'innovation, en remettant en question le statuquo et en fournissant des solutions haut de gamme grâce à ses produits et ses services. Troisièmement, en nous réinventant et en recherchant constamment à améliorer nos processus d'affaires, nous devons viser l'excellence opérationnelle. Les améliorations opérationnelles maximisent les synergies, tirant davantage parti de notre structure de coûts et de notre réseau de ventes internationales. Enfin, pour exécuter ce plan et atteindre ses objectifs ambitieux, l’implication de l'équipe est essentielle; H 2 O Innovation doit créer un environnement de travail inspirant où les gens se sentent en sécurité et ont la possibilité de développer leurs talents tout au long de leur carrière », a ajouté Gregory Madden, directeur de la stratégie d’H 2 O Innovation.

