PR N° C2973C

STMicroelectronics reconnu par le CDP pour son leadership dans la lutte contre le changement climatique

Genève (Suisse), le 8 décembre 2020 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a été reconnu par le CDP, organisation environnementale internationale sans but lucratif, pour son leadership en matière de développement durable. Le CDP a en effet intégré ST dans sa prestigieuse « Liste A » pour ses mesures prises en matière de lutte contre le changement climatique.

STMicroelectronics fait partie du petit nombre d’entreprises très performantes sélectionnées parmi plus de 5 800 sociétés évaluées par le CDP. Grâce à d’importantes actions concrètes et à la mise en œuvre transparente d’un ensemble d’initiatives, ST est à la pointe en matière d’ambitions environnementales pour réduire ses émissions et gérer le changement climatique au sein de ses propres activités, mais également pour sa chaîne d’approvisionnement étendue.

Le processus annuel de publication et de notation environnementales mis en place par le CDP est largement reconnu comme la référence dans le domaine de la transparence environnementale des entreprises. En 2020, plus de 515 investisseurs détenant plus de 106 000 milliards de dollars d’actifs, et plus de 150 acheteurs majeurs ayant dépensé 4 000 milliards de dollars ont demandé à des entreprises de communiquer leurs données relatives aux impacts, risques et opportunités liés à l’environnement sur la plateforme CDP. Plus de 9 600 entreprises ont répondu à cette demande, un chiffre sans précédent.

Pour connaître la liste complète des entreprises intégrées à la « liste A » publiée cette année par le CDP, ainsi que les scores publiquement accessibles d’autres d’entreprises, cliquez sur le lien suivant : cdp.net/en/companies/companies-scores .

Note aux rédacteurs

La méthodologie et les critères complets de la Liste A sont disponibles sur le site du CDP à l’adresse : cdp.net/en/companies/companies-scores .

À propos du CDP

Le CDP est une association internationale à but non lucratif qui incite les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’à protéger les ressources en eau et les forêts. Élu premier service d’études sur le climat par les investisseurs et travaillant avec des investisseurs institutionnels ayant des actifs à hauteur de 106 000 milliards de dollars, nous tirons parti de la position des investisseurs et des acheteurs pour inciter les entreprises à publier et gérer leur impact environnemental. En 2020, plus de 9 600 entreprises détenant plus de 50 % de la capitalisation boursière mondiale ont publié leurs données environnementales par le biais du CDP, rejoignant plusieurs centaines de villes, états et régions qui ont aussi publié leurs données, faisant de la plateforme du CDP l’une des plus riches sources d’informations mondiales expliquant comment les entreprises et les gouvernements sont les moteurs du changement environnemental. CDP est un membre fondateur de la We Mean Business Coalition.

Pour en savoir plus, visitez https://www.cdp.net/fr ou suivez-nous sur twitter: @CDP.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

