SAINT-HUBERT, Québec, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK : UBMRF) est heureuse d’annoncer aujourd'hui la signature d'une entente de revendeur avec Canaview Real Imaging Ltd (« Real Imaging ») pour les territoires de l'Indonésie et de l'Australie.



L’entente de revendeur permettra à Real Imaging, sur une base non-exclusive, d’identifier des clients potentiels d’Urbanimmersive en Indonésie et en Australie et les amener à utiliser les différentes solutions de la Société. En contrepartie des services du revendeur pour l’apport de nouveaux clients sur les portails d’Urbanimmersive et de Tourbuzz, Real Imaging recevra une commission de vente.

Real Imaging possède une expérience approfondie du marché de la photographie indonésien et des employés à plein temps qui ont exploité une entreprise de photographie en Indonésie par le passé. Real Imaging a déjà embauché un directeur local pour commencer à générer des opportunités de vente.

Avec une population combinée de 292 millions d'habitants, ces deux nouveaux marchés procurent de nouvelles opportunités de croissance pour Urbanimmersive. Au cours des dernières années, ces pays ont observé une croissance soutenue du marché de l’immobilier et lorsque les marchés immobiliers augmentent, la demande de solutions de photographie immobilière augmente également. La Société estime qu’il s’agit d’une belle opportunité de se lancer dans le secteur de la photographie 3D dans ces deux nouveaux marchés.

« Cette entente de revendeur représente une nouvelle étape dans notre stratégie de croissance multicanal visant à faire évoluer l'entreprise et à diversifier nos activités géographiquement. Au fur et à mesure que nous gagnons en expérience dans la négociation d’ententes auprès de revendeurs et en les intégrant dans nos activités quotidiennes, cela vient nous confirmer de poursuivre nos efforts dans le futur pour y ajouter d’autres revendeurs », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d’Urbanimmersive.

