BELLINGHAM, Wash., Dec. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), a empresa holding da eXp Realty, uma das empresas imobiliárias do setor residencial e comercial com maior crescimento mundial, anunciou hoje a sua expansão para Portugal, sob a marca eXp Portugal. Portugal representa a sétima expansão internacional da empresa. Além da sua presença sólida nos EUA, a eXp Realty também opera na Austrália, Canadá, Índia, México, África do Sul e Reino Unido, com mais de 39.000 agentes em todo o mundo.



A eXp Realty oferece um modelo financeiro único para os agentes imobiliários do setor residencial e comercial, indo para além de comissões atrativas para proporcionar aos seus agentes programas de receitas repartidas e de equidade que incluem oportunidades para atribuição de ações. O modelo também oferece recursos de marketing exclusivos, que inclui o ambiente cloud-based (com base na nuvem) da empresa e uma plataforma de tecnologia personalizada que melhora a prospeção virtual, vendas, formação e comunicações dos agentes.

“Estamos entusiasmados por apresentar a eXp à Europa continental através da nossa expansão para Portugal. O programa Vistos Gold do país e as reduções fiscais para atração de investimento estrangeiro estão idealmente posicionados para o sucesso com o modelo eXp”, afirmou Michael Valdes, Presidente da eXp Global. “Além do aumento das oportunidades de receita para os agentes, a nossa tecnologia virtual e os valiosos recursos de marketing dão aos agentes uma vantagem invejável e posicionam-nos em vantagem para o futuro do setor imobiliário.”

A eXp Portugal está a ser liderada por Guilherme Grossman, Managing Broker em Portugal.. Grossman traz consigo mais de duas décadas de experiência imobiliária em Portugal.

“É com grande satisfação que anunciamos a chegada da eXp a Portugal. Estamos convictos de que o nosso modelo de negócio será uma mais-valia não só para a comunidade de agentes, mas também para os consumidores que irão experimentar um novo modo de fazer negócios”, disse Grossman. “A inovação é um dos principais impulsionadores do sucesso da eXp e estamos convictos de que a eXp Portugal irá contribuir para revolucionar o modo como o setor imobiliário opera no país.”

A presença da empresa em Portugal abrangerá a dimensão nacional, incluindo todas as principais cidades e distritos. Portugal representa um dos cinco países que a eXp Global identificou para expansão até ao final de 2020. África do Sul iniciada em outubro de 2020, Índia e México em novembro de 2020, e o país restante, a França, será iniciado em dezembro de 2020.

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) é detentora de eXp Realty e Virbela.

A eXp Realty, The Real Estate Cloud Brokerage, é uma das empresas imobiliárias do setor residencial de maior crescimento a nível mundial, com mais de 39.000 agentes nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, África do Sul, México e Índia. Como subsidiária de uma empresa cotada na bolsa, a eXp Realty oferece de forma única oportunidades aos profissionais imobiliários dentro da empresa de ganhar ações da eXp World Holdings pela produção e contribuições pelo crescimento geral da empresa.

Virbela é uma plataforma de tecnologia imersiva para negócios, eventos e formação. O seu ambiente moderno, baseado na nuvem, proporciona uma experiência virtual para trabalhadores, participantes, estudantes e mais, para comunicar, colaborar, reunir e conviver. Para mais informações, visite o website da empresa em virbela.com .

Para mais informações sobre a eXp World Holdings, visite o website da empresa em https://expworldholdings.com .

Declaração de porto seguro

As declarações contidas neste documento podem incluir declarações de expetativas futuras e outras declarações prospetivas que se baseiam nas opiniões e pressupostos atuais da administração e envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou eventos reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações. Tais declarações prospetivas referem-se apenas à data deste documento, e a empresa não assume qualquer obrigação de as rever ou atualizar. Estas declarações incluem, mas sem caráter limitativo, declarações sobre os efeitos económicos e sociais da pandemia da COVID-19; crescimento contínuo da nossa base de agentes e mediadores; expansão do nosso negócio de mediação imobiliária residencial para mercados estrangeiros; procura de trabalho remoto e soluções de aprendizagem à distância e eventos virtuais; desenvolvimento da nossa nova mediação comercial e a nossa capacidade de atrair agentes imobiliários comerciais; e crescimento de receitas e desempenho financeiro. Tais declarações não são garantias de desempenho futuro. Os fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais difiram, de modo material e adverso, dos expressos em declarações prospetivas, incluem alterações nas condições comerciais ou outras condições de mercado; a dificuldade em manter o crescimento das despesas em níveis modestos, ao mesmo tempo que aumenta as receitas; e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registos da Comissão de Títulos e Câmbios da empresa, incluindo mas sem caráter limitativo, o Relatório Trimestral apresentado mais recentemente no Formulário 10-Q e Relatório Anual no Formulário 10-K.

Contacto de relações com a comunicação social:

eXp World Holdings, Inc.

Mediarelations@expworldholdings.com

Contacto de relações com a comunicação social em Portugal:

Rita Rousseau | YOLO™ Creative Communication Solutions

rita.rousseau@thisisyolo.com