ATLANTA, Dec. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GreyOrange , ein globaler Softwareanbieter, der künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzt, um den Fulfillment-Betrieb zu optimieren, gab heute bekannt, dass sein Betriebssystem GreyMatter und Ranger MoveSmart Roboter im neuen e-Fulfillment-Zentrum von Active Ants im niederländischen Roosendaal eingesetzt werden. Das 20.000 Quadratmeter große Lager ist mit der Anwendung GreyMatter Smart Zone Transfer ausgestattet, bei der Ranger MoveSmart Roboter zum autonomen Bewegen und Sortieren des Bestands in flexiblen Prozessabläufen eingesetzt werden, die mit festen Förderern oder Sortern nicht möglich sind.



„Die GreyOrange-Roboter arbeiten mit unseren Mitarbeitern zusammen, um Kundenaufträge mit größerer Effizienz zu erfüllen und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige, angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen. Dieses Setup ist weltweit einzigartig“, so Jeroen Dekker, Managing Partner bei Active Ants.

Active Ants erbringt Warehousing-Dienstleistungen für verschiedene E-Commerce-Unternehmen in Belgien, den Niederlanden und Deutschland mit dem Ziel, die Effizienz und Genauigkeit der e-Fulfillment durch Innovation, Automatisierung und den Einsatz von Robotern zu erhöhen. Das niederländische E-Fulfillment-Unternehmen lagert, verpackt und verteilt Waren für über 250 Kunden und mehr als 3 Millionen Bestellungen jährlich.

Im e-Fulfillment-Zentrum Roosendaal erfolgt der Smart Zone Transfer autonom, da die GreyMatter-Software den gesamten Prozessablauf orchestriert und die Ranger MoveSmart Roboter die Waren zu verschiedenen Arbeitsstationen befördern. Der Prozess beginnt damit, dass Ranger-Roboter leere Kartons zu den Mitarbeitern bringen, die sie mit Waren füllen, die von anderen Robotern gebracht wurden. Anschließend transportieren die Ranger-Roboter die gefüllten Kartons zu Verpackungsmaschinen, wo sie verschlossen und gewogen werden. Dann holen die Ranger-Roboter die Pakete ab und sortieren sie in die richtigen Zonen, um sie direkt an die Kunden zu versenden.



Die Prozessabläufe, die von den Ranger-Robotern ausgeführt werden, können bei Bedarf durch einfache Änderungen in der intuitiven Command-Center-Oberfläche von GreyMatter geändert werden. Bei traditionellen Fördersystemen und den meisten bestehenden Software-Plattformen würde diese Art von Änderung in der Regel monatelange kundenspezifische Lösungen und Implementierungen erfordern.

„Egal, was ich mit dem Zonentransfer machen muss, ich kann den Prozessablauf in GreyMatter ändern, auch wenn ich kein Programmierer bin“, so Dekker. „Dieses Maß an Flexibilität ermöglicht es uns, unseren aktuellen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig die Fähigkeit zu schnellen Veränderungen zu haben. Wir können die Roboterbewegungen bei Bedarf leicht verändern und die Lösung entsprechend unserem Durchsatzwachstum skalieren, um unsere Investitionen in Anlagen intelligent zu verwalten.“

„Schnell wachsende Unternehmen benötigen eine Automatisierung, die sie in die Lage versetzt, ihre Fulfillment-Prozesse leicht anzupassen, wenn sich die Marktdynamik ändert“, so Akash Gupta, Mitbegründer und Chief Technology Officer von GreyOrange. „Sie wollen nicht durch eine feste Infrastruktur eingeengt werden, die für 10 bis 15 Jahre die Prozessabläufe bestimmt. Die Fähigkeit, sich schnell anzupassen, ist das, was Einzelhändlern in der heutigen Welt einen Vorteil verschafft. Dies ist ein grundlegendes Konstruktionsprinzip unseres GreyMatter Fulfillment Operating System und der Ranger-Roboterfamilie. Wir freuen uns, diese unübertroffene Innovation und Vielseitigkeit an Active Ants liefern zu können, damit das Unternehmen sein Ziel, seinen Kunden einen außergewöhnlichen Service zu bieten, erreichen kann“, so Gupta.

Im Gegensatz zu einer festen Infrastruktur, die nur schwer oder gar nicht umkonfiguriert werden kann, arbeiten die autonomen mobilen Ranger MoveSmart Roboter vollständig flexibel. Durch die orchestrierte Integration mit GreyMatter können Ranger MoveSmart Roboter überall im Verteilzentrum befördern, bewegen oder sortieren und ermöglichen eine schnelle Reaktion auf sich ändernde Prozesse und einen beschleunigten Durchsatz.

Die e-Fulfillment-Partnerschaft zwischen Active Ants und GreyOrange wird im Webinar „ Free from Fixed: Why M oving from R igid to F lexible S ystems is the Go - T o A nswer to F ulfilling T oday’s I mmediate C ommerce “ vorgestellt, das am 9. Dezember 2020 um 15:30 Uhr (MEZ) stattfindet.

Jean Lahaye, Active Ants Managing Partner, und Nigel Lahiri, GreyOrange EMEA Sales Director, berichten darüber, wie innovatives Denken, KI und Robotik angewendet wurden, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen im Fulfillment zu lösen. Sie können sich hier registrieren: https://greyorange.zoom.us/webinar/register/9216061516484/WN_M2VGOjhcTTexBZpKldnf9Q

