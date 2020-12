Nordecon AS-i tütarettevõte AS Tariston ja OÜ Tõrvatilk sõlmisid 08. detsembril 2020 lepingu AS-i Tariston omanduses oleva 49%lise osaluse võõrandamiseks OÜ-s Pigipada.

Osaluse võõrandamise eesmärk on lahendada ettevõtte omandisuhe ning võõrandada see AS-i Tariston jaoks kasumlikel tingimustel. Tehingu hind kokku on ligikaudu 3,6 miljonit eurot. Võõrandamistehingu tulemusena muutub OÜ Pigipada kontrollsuhe, mistõttu on tehingust tulenevate õiguste ja kohustuste jõustumiseks vajalik Konkurentsiameti nõusolek.

Kuna tehingu hind moodustab 11% Nordecon AS-i 2019. aasta auditeeritud omakapitalist, võib osaluse võõrandamist lugeda oluliseks Nasdaq Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded Emitentidele“ tähenduses. OÜ Pigipada osaluse võõrandamise eelduslik mõju Nordecon AS-i 2020. aasta konsolideeritud puhaskasumile on ligikaudu 2,7 miljonit eurot.

Tegemist ei ole seotud isikuga tehinguna käsitletava tehinguga Nasdaq Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded Emitentidele“ tähenduses ning Nordecon AS-i nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Ülevaade OÜ-ga Pigipada seotud asjaoludest ja majandustulemustest

OÜ Pigipada tegeleb bituumen-emulsioonide tootmisega oma tehastes Paides ja Tsirguliinas ning selle toodangut kasutatakse teedeehituses ja -hooldes. Ettevõtte koduturg on Eesti, kuid toodangut eksporditakse ka Lätti ja Soome.

OÜ Pigipada 2018. ja 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruanded on lisatud antud teatele manustena.

OÜ Pigipada kolme viimase majandusaasta käive ja puhaskasum olid:

(eurodes) 2017 2018 2019

Müügitulu 8 885 830 8 808 296 9 578 454

Puhaskasum 747 213 646 245 647 738

OÜ Pigipada 2020. aasta majandustegevuses pole toimunud olulisi muudatusi võrreldes varasema perioodiga. Ettevõttel puuduvad 30.09.2020 seisuga laenukohustused. OÜ Pigipada pole seotud kohtu- ja vahekohtumenetlustega, mis võiksid oluliselt mõjutada ühingu majandustegevust. 30.09.2020 seisuga puuduvad Nordecon AS-i ning OÜ Pigipada vahel olulise mõjuga kehtivad lepingud.

OÜ-l Pigipada on kaks osanikku – OÜ Tõrvatilk (51%) ja AS Tariston (49%). OÜ Pigipada juhatus on üheliikmeline ning sinna kuulub Marek Koit. Ühingu nõukogu liikmed on Priit Post, Maret Tambek, Kaspar Kaldjärv ja Märt Järvik.

Nordeconi kontsern ( www.nordecon.com ) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 710 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel: +372 6272 022

Email: andri.hobemagi@nordecon.com

www.nordecon.com

