MONTRÉAL, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing est ravi d’annoncer que le Riu Montego Bay a rouvert ses portes en tant qu’hôtel pour adultes le 4 décembre 2020 après des rénovations et un réaménagement complet. Situé sur la côte de Montego Bay, à quelques minutes de l’aéroport international Sangster, cet hôtel populaire est désormais réservé aux clients âgés de 18 ans et plus. Il offre des installations entièrement modernisées et de toutes nouvelles sections.



Grâce à un accès illimité, les vacanciers pourront passer des journées de plaisir sous le soleil au nouveau parc aquatique sur place, le Splash Water World. Ceux en quête de détente pourront se prélasser au complexe aquatique réaménagé, qui comprend cinq piscines étincelantes, dont une est dotée d’un bar à l’intérieur. L’hôtel offre également un nouveau centre de bien-être comptant une salle d’entraînement et un spa, lequel propose une gamme de soins et de services, notamment des massages.

Quand vient le temps de casser la croûte, les vacanciers peuvent profiter de repas sans réservation illimités dans cinq restaurants sur place, y compris le nouveau Kulinarium, qui sert une cuisine internationale, et le Pepe’s Food Grill, qui sert des repas décontractés au bord de la piscine.

Les vacanciers peuvent séjourner au Riu Montego Bay à partir de 1 545 $ par personne (taxes incluses, en occupation double) pour un séjour de 7 nuitées dans une chambre d’hôtel, au départ de Montréal les 12, 13 et 14 février 2021.

Les clients qui réservent leur escapade au Riu Montego Bay auprès de Sunwing pourront profiter des avantages exclusifs RIU-topia, comme des cocktails de bienvenue, des minibars régulièrement réapprovisionnés et des repas sans réservation illimités. De plus, les vacanciers pourront profiter des extras réservés aux adultes du RIU, y compris des boissons alcoolisées de marques internationales, une carte de vins de qualité supérieure (à des frais supplémentaires) et un souper romantique sur la plage (sur demande, à des frais supplémentaires).

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

