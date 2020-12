Conçue pour donner une parfaite efficacité « en mobilité », la nouvelle tablette Windows de JLT MT2010P™ combine des performances élevées et une structure particulièrement robuste tout en restant fine et légère. Que ce soit en environnements intérieurs ou extérieurs difficiles, des ports aux entrepôts en passant par la logistique de chantier, cette nouvelle tablette « booste » votre productivité.



Växjö, Suède, le 8 décembre 2020 * * * JLT Mobile Computers, l’un des principaux fournisseurs d'ordinateurs de haute fiabilité pour environnements exigeants, continue son développement sur le marché des tablettes PC durcies et lance aujourd’hui une version optimisée de sa très populaire tablette Windows 10’’. La nouvelle tablette JLT MT2010P™ offre de meilleures performances, une meilleure connectivité, une résolution d'écran supérieure et une batterie plus résistante dans le temps, le tout dans un format fin et léger mais cependant totalement robuste.

Avec un ensemble de fonctionnalités particulièrement remarquables, la tablette JLT MT2010P est le choix idéal pour l’utilisation d’applications nécessitant des ressources en environnement difficile, et où l’accès à l’intégralité du système d’exploitation Windows est nécessaire lors des déplacements.

Dans un contexte où besoin de gestion des données et visibilité en temps réel de l’ensemble des opérations sont devenus prépondérants, l’utilisation des technologies mobiles est en augmentation permanente, quels que soient les secteurs industriels. Dans son rapport 20201 concernant la Supply Chain, le MHI (l’industrie de la manutention), par exemple, prévoit que l’adoption des technologies mobiles fera plus que doubler au cours des cinq prochaines années. Dans le même temps, la demande de performances accrues, de fonctions de plus en plus efficientes, et d’une meilleure prise en charge (maintenance, supervision) des appareils mobiles augmente également de façon constante.

« Avec ses performances et ses fonctionnalités optimisées, la tablette JLT MT2010P, fine et légère, est parfaitement conçue pour répondre aux besoins de mobilité accrue du secteur des matériels durcis », déclare Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers Group. « Et notre offre de services, sans cesse améliorée, qui fournit aux clients une assistance tout au long de la durée de vie du produit et qui comprend même, en option, la gestion déportée des appareils mobiles (MDM), permet aux clients d’avoir l esprit tranquille, sachant qu’une aide experte est à leur disposition s’ils en ont besoin. Enfin et surtout, je pense que l’expansion continue de notre offre de tablettes renforcera la réussite commerciale de JLT, en permettant ainsi de tirer parti de la demande croissante du marché en matière de technologie mobile durcie ».

Fonctionnant sous le système d’exploitation Windows 10 IoT Enterprise, doté d’un processeur Intel® Apollo Lake Pentium N4200 à faible consommation d’énergie avec technologie turbo boost, équipée d'une batterie interchangeable possédant une autonomie prolongée, la nouvelle tablette durcie JLT MT2010P répond aux exigences de performance des applications actuelles et futures dans les domaines de l’entreposage, du transport, du portuaire, de la logistique de chantier, et dans de nombreux autres cas d'utilisation en « milieu difficile ».

La JLT MT2010P impressionne encore plus avec sa large gamme d’options de connectivité sans fil, dont 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 et 4G LTE en option, de deux ports USB3.0, du son et diverses extensions optionnelles telles qu’une prise micro-HDMI. Une gamme complète de capteurs est également fournie, dont un capteur de lumière ambiante, un capteur Gyroscopique, un gyromètre et une boussole électronique.

Testée aux vibrations, aux chocs et aux chutes selon la norme MIL-STD-810G, la tablette JLT MT2010P, d’une finesse trompeuse, est conçue pour encaisser coups de poing et chutes d’une hauteur de un mètre sur du béton. Elle est étanche à la poussière et à l’eau selon la norme IP65 et sa plage de température en fonctionnement va de -20 à +50 °C, ce qui la rend adaptée à la plupart des conditions de travail en extérieur et en intérieur. Il en va de même pour l’écran tactile 800 nits, de 10’’ et de technologie dite « capacitive projetée », qui comporte une liaison optique directe et une protection antireflet pour une meilleure lisibilité en plein soleil.

La tablette robuste MT2010P peut être commandée dès maintenant. Comme tous les produits JLT, elle peut être adaptée aux besoins individuels des clients, notamment en modifiant la capacité de stockage des données ou le système d'exploitation pour une meilleure sécurité.

Pour en savoir plus sur les ordinateurs mobiles de JLT, ainsi que sur les produits, services et solutions de la société, rendez-vous sur le site www.jltmobile.com.

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Nos 25 années d'expérience en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.







1 Rapport industriel annuel 2020 de l'MHI, “Embracing the Digital Mindset: Connecting Data, Talent and Technology in Digital Supply Chains” ; disponible en téléchargement gratuit à l'adresse mhi.org/publications/report





