MONTRÉAL, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) est heureuse d'annoncer la réalisation du placement privé annoncé précédemment, pour un produit brut total de 11 593 098 $ (le « Placement »). Aux termes du Placement, la Société a émis 10 094 910 unités (les « Unités »), au prix de 0,65 $ l’Unité et 7 399 127 actions ordinaires accréditives (les « Actions accréditives »), au prix de 0,68 l’Action accréditive. Chaque Unité comprend une action ordinaire (les « Actions ordinaires ») et un-demi bon de souscription (les « Bons de souscription »). Chaque Bon de souscription entier permettra à son porteur de souscrire une Action ordinaire additionnelle au prix de 0,90 $ en tout temps d’ici le 8 décembre 2023.

Le Placement a été mené par un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Canaccord Genuity Corp. et incluant Sprott Capital Partners LP (collectivement les « Placeurs pour compte »). Dans le cadre du Placement, les Placeurs pour compte ont reçu une commission en espèces totale de 452 763 $ et un total de 672 653 bons de souscription, chaque bon permettant à son porteur de souscrire une Unité, au prix de 0,65 $ l’Unité, pendant une période de 24 mois à compter de la date de clôture.

Tous les titres émis aux termes du Placement font l’objet d’une période de rétention de quatre mois et un jour se terminant le 9 avril 2021, conformément à la législation canadienne en valeurs mobilières.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du Placement pour engager des dépenses d'exploration sur le projet James Bay Niobium situé dans les basses terres de la Baie James en Ontario, ainsi que pour son fonds de roulement général.

Claude Dufresne, président et chef de la direction de NioBay, a déclaré:

« Nous sommes heureux de l'appui que nous avons reçu de la communauté des investisseurs, c'est une déclaration claire de confiance envers le projet James Bay Niobium. Nous allons maintenant poursuivre le développement du projet James Bay Niobium, en commençant par un programme de forage de 12 000 mètres sur la propriété. 2021 sera définitivement une année très excitante pour les actionnaires de NioBay. »

Le Placement a été effectué aux termes de de dispenses de prospectus en vertu de la législation en valeurs mobilières applicables et est assujetti à l’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX.

À PROPOS DE LES MÉTAUX NIOBAY INC.

Les Métaux NioBay inc. est une société d’exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 47 % dans certains titres miniers situés dans les régions de Chibougamau et Normétal, au Québec, aux termes d’une convention de co-entreprise avec SOQUEM.

MISE EN GARDE

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, incluant les énoncés liés aux intentions de la Société. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions, ou autres facteurs changeraient, excepté si la loi l’imposait.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ :