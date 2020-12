TORONTO, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MediaCorp Canada Inc. a annoncé la semaine dernière que Teranet Inc. a été nommé l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto pour 2021. Il s'agit de la 5e année consécutive que Teranet remporte ce prix. Le concours annuel reconnaît les meilleures entreprises dans la région du Grand Toronto par l'évaluation des environnements de travail et la prise en compte de plusieurs catégories incluant la formation et le développement des compétences, l'implication communautaire, la gestion de la performance, les communications entre le personnel, la santé, les avantages financiers et familiaux ainsi que les vacances et la rémunération.

« Nous sommes très fiers d'être nommés l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto pour une 5e année consécutive, affirme la dirigeante principale des ressources humaines de Teranet, Sudha Dwivedi. Surtout en cette année où les défis sont si nombreux. Notre organisation dirigée par Elgin Farewell, directeur général, a démontré que nous sommes résilients et ingénieux et que nous apprécions notre monde avant tout. »

Le prix du meilleur employeur décerné à Teranet se fonde sur de nombreux facteurs incluant, entre autres :

La prestation constante d'un soutien et de ressources en raison de l'impact de la Covid-19, notamment un programme d'aide aux employés, une allocation pour le télétravail et une importance accrue accordée à la sécurité d'emploi, c'est-à-dire de ne mettre à pied personne en raison des impacts de la pandémie.

Un soutien aux employés qui sont de nouveaux parents par la prestation d'un congé de maternité avec complément salarial pendant une période maximale de 17 semaines, qui inclut des possibilités égales de congé de maternité, parental ou d'adoption.

Des investissements dans la formation à long terme du personnel, notamment sous la forme d'un apprentissage virtuel et de subventions pour les cours directement et indirectement liés au rôle de l'employé(e).

La mise en œuvre d'un programme pour les femmes aux postes de direction afin de créer des occasions de croissance égales, soutenues par des initiatives d'apprentissage expérimental contre les préjugés.

« N'importe qui peut diriger dans les bons moments, dit Sudha, mais je crois que les épreuves révèlent le véritable caractère et la force de la direction et de la culture d'une organisation. Plusieurs organisations disent que le client est au cœur de leurs préoccupations, et c'est vrai. Nous sommes assurément centrés sur le client. Cependant, notre mot d'ordre, c'est plutôt : prenez soin de vos employé(e)s et ils prendront soin de vos clients ».

À propos de Teranet

Teranet tient un rôle prépondérant dans la livraison et la transformation de services d'enregistrement statutaire, avec une grande expertise en matière de registres fonciers et commerciaux. Nous commercialisons également des solutions judicieuses de données et d'immobilier, ainsi que l'automatisation de la gestion des pratiques à des milliers de clients dans les secteurs de l'immobilier, des services financiers, de l'administration, des services publics et du droit. Fondée en 1991, Teranet exploite le système d'enregistrement électronique pour la province de l'Ontario, Teranet Manitoba (fournisseur de services au gouvernement du Manitoba) et Solutions de gestion des garanties (le leader du marché de l'enregistrement et de la recherche de privilèges au Canada, des services de recouvrement d'actifs et de la gestion de l'insolvabilité). Plus récemment, Teranet a agrandi l'ensemble de ses activités mondiales en acquérant Foster Moore. Cette acquisition a permis à l'entreprise d'ajouter à ses solutions d'enregistrement Catalyst™, un logiciel d'enregistrement commercial prêt à l'emploi qui aide à réduire les coûts opérationnels, à renforcer la sécurité et à améliorer les processus. Nous sommes fiers d'être reconnus comme l'un des meilleurs employeurs dans la région du Grand Toronto depuis cinq années consécutives (2017, 2018, 2019, 2020 et 2021). www.teranet.ca

Sixmar Diaz

Teranet Inc.

sixmar.diaz@teranet.ca

905-599-0172

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55514ad4-0923-499c-a3cd-9989dba0be45/fr