MONTRÉAL, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne annonce aujourd’hui l’ajout de deux nouveaux fonds communs de placement à sa Gamme de fonds Banque Laurentienne gérée par Placements Mackenzie : le Fonds d’actions mondiales de l’environnement Mackenzie ainsi que le Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie.

« La Banque Laurentienne répond aux attentes des investisseurs de plus en plus nombreux qui désirent faire concorder leurs investissements avec leurs valeurs et leurs convictions personnelles. Ces investisseurs socialement responsables sont non seulement à la recherche de véhicules financiers leur permettant de faire fructifier leurs placements mais veulent également avoir un impact environnemental et social positif par leur choix d’investissement. Nous sommes heureux de leur offrir des solutions répondant à ce double objectif. » a déclaré Diane Pilote, première vice-présidente, Services aux particuliers (Québec).

Fonds d’actions mondiales de l’environnement Mackenzie

Des placements positifs pour votre portefeuille et pour la planète

Ce fonds vise à générer une croissance du capital à long terme. Il est composé de titres de capitaux boursiers provenant d’entreprises situées aux quatre coins du globe qui exercent des activités dans le secteur de l’environnement et qui sont vouées à contribuer à la lutte contre le changement climatique. Les titres de ce fonds se classent dans six catégories : l’efficacité énergétique, l’énergie propre, le traitement et distribution de l’eau, l’agriculture durable, les transport durables et la technologie propre.

Fonds mondial de leadership féminin Mackenzie

Investissez dans la diversité et l’avancement des femmes dans des postes de direction

Ce fonds offre une croissance du capital à long terme. Il est composé de titres de capitaux de sociétés provenant des quatre coins du globe qui favorisent la diversité et la représentation des femmes dans des postes de direction d’entreprises ouvertes, notamment au sein de la haute direction et au conseil d’administration.

Les fonds communs de placement sont distribués par BLC Services financiers inc. (BLCSF), une filiale en propriété exclusive de la Banque Laurentienne du Canada. Les fonds communs de placement offerts par BLCSF font partie de la Gamme de fonds de la Banque Laurentienne gérée par Placements Mackenzie.

Un placement dans un fonds peut donner lieu à des commissions de vente et de maintien, des frais de gestion et autres frais. Rien ne garantit que le fonds puisse maintenir une valeur liquidative fixe par unité ou que le plein montant du placement dans le fonds soit retourné. La valeur des fonds fluctue souvent, et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Il est conseillé de lire le prospectus simplifié ou l’aperçu de fonds avant d’investir dans les fonds.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 2 900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44,2 milliards $, de même que des actifs administrés de 27,8 milliards $.

Renseignements :