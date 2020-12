Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

8.12.2020 klo 18.00



RAPALA VMC OYJ:N TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2021

Rapala VMC Oyj julkaisee taloudellista informaatiotaan vuonna 2021 seuraavasti:





- Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote 9.2.2021,

- Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 15.7.2021 ja





Rapala VMC Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätös julkistetaan viikolla 10.

Rapala VMC Oyj noudattaa 30 kalenteripäivän hiljaista jaksoa ennen edellä mainittujen taloudellisten tiedotteiden julkaisemista.

RAPALA VMC OYJ

Nicolas Warchalowski

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Olli Aho, sijoittajasuhteet, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

