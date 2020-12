Avec les restrictions qui continuent de paralyser les ventes des services alimentaires et d’entraîner des pertes d’emplois, Restaurants Canada appelle à la création d’un groupe de travail national pour ouvrir la voie à la relance de l’industrie.



TORONTO, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les entreprises de restauration continuent de faire face à des restrictions écrasantes, et Restaurants Canada souhaite que soit mis sur pied un groupe de travail national pour préparer le terrain en vue de la relance de l’industrie en 2021.



« Nos membres attendent une résolution du gouvernement pour la nouvelle année, laquelle appuiera non seulement leur survie, mais également le rôle essentiel que jouera la restauration pour rebâtir un Canada plus fort et plus tenace, déclare Todd Barclay, président-directeur général de Restaurants Canada. Restaurants Canada souhaite la création d’un groupe de travail national pour ouvrir la voie à la relance du secteur des services alimentaires, s’appuyant sur l’engagement pris par le gouvernement fédéral dans son Énoncé économique de l’automne 2020 de fournir un soutien ciblé et spécifique au secteur de la restauration et aux autres entreprises les plus durement touchées. »

Notre enquête révèle que la moitié des restaurants sont à risque de fermer d’ici six mois

Selon la dernière enquête menée par Restaurants Canada :

8 restaurants sur 10 perdent de l’argent ou survivent à peine. 65 % des restaurants continuent de fonctionner à perte, et 19 % ne font qu’atteindre le seuil de rentabilité. 63 % des entreprises de services alimentaires qui perdent de l’argent prévoient qu’il faudra au moins un an avant de redevenir rentables.

48 % des exploitants d’établissement unique prévoient devoir fermer leur établissement de façon définitive d’ici six mois si les conditions ne s’améliorent pas, et 56 % des exploitants d’unités multiples s’attendent à devoir fermer au moins l’un de leurs emplacements d’ici là.

Des pertes d’emplois enregistrées pour le deuxième mois consécutif

Selon la dernière Enquête sur la population active de Statistique Canada, le secteur des services alimentaires a perdu 72 000 emplois en octobre et en novembre, après en avoir récupéré 426 900 de mai à septembre.

Ceci veut dire que l’industrie compte 260 000 emplois de moins qu’elle n’en avait en février dernier. Ce sont donc 21 % de la main-d’œuvre de la restauration qui n’est toujours pas rétablie. Aucune autre industrie ne continue de faire face à un tel déficit.

Domaines d'action recommandés pour un groupe de travail national

Restaurants Canada recommande la création d’un groupe de travail national axé sur les domaines suivants pour appuyer la relance de la restauration :

Des mécanismes de consultation en temps opportun sur les mesures d’aide en lien avec la COVID-19 , afin d’assurer que les entreprises soumises à des restrictions importantes obtiennent une aide suffisante et efficace pour toute la durée de la crise économique et sanitaire.

afin d’assurer que les entreprises soumises à des restrictions importantes obtiennent une aide suffisante et efficace pour toute la durée de la crise économique et sanitaire. Du matériel de communication et des campagnes conjointes afin de : rassurer les Canadiens à l’effet que les restaurants offrent des options de repas sécuritaires et fiables; et promouvoir la cueillette et la livraison afin d’appuyer les restaurateurs, leur personnel et les fournisseurs alimentaires locaux en difficulté.

afin de : Une action concertée dans les grands dossiers d’intérêt pour les entreprises de services alimentaires, afin de mettre au point et en œuvre des solutions à court, à moyen et à long terme, ce au moyen de discussions multipartites innovantes visant à assurer que les restaurateurs sont outillés pour réussir dans la conjoncture économique post-pandémique.



Tous les intéressés à répondre à l’appel visant la création d’un groupe de travail consacré à aider les restaurants à appuyer la relance économique du Canada sont priés d’écrire à leur député au : https://info.restaurantscanada.org/reprisecovid19

Au sujet de l’enquête de Restaurants Canada

Les conclusions citées ci-dessus sont basées sur les réponses à une enquête menée par Restaurants Canada entre le 26 novembre et le 4 décembre 2020. Restaurants Canada a reçu un total de 511 sondages remplis par des exploitants de services alimentaires de toutes les régions du Canada, représentant 3 000 établissements (nombre de répondants font partie d’entreprises à unités multiples). Le secteur canadien des services alimentaires commerciaux compte quelque 97 500 établissements, y compris restaurants avec service aux tables, restaurants à service rapide, traiteurs et débits de boisson.

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui aide l’industrie dynamique et diversifiée des services alimentaires canadiens à réaliser son plein potentiel au moyen de programmes, d’études, de représentation, de ressources et d’événements à l’intention de ses membres. Avant le début de la pandémie de COVID-19, le secteur canadien des services alimentaires était une industrie au chiffre d’affaires annuel de 93 milliards de dollars qui employait directement 1,2 million de travailleurs, était la principale source de premiers emplois au Canada et servait 22 millions de clients chaque jour dans toutes les régions du pays. Depuis, l’industrie a perdu des centaines de milliers d’emplois et la chute de son chiffre d’affaires annuel pourrait atteindre 31 milliards de dollars en 2020 en raison des impacts de la COVID-19.

