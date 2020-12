QUÉBEC, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a tenu ce matin son assemblée générale annuelle des actionnaires en format virtuel (l’« assemblée »).



Les actionnaires ont élu ou réélu les administrateurs suivants sur le conseil d’administration de la Société : Lisa Henthorne, présidente du conseil d’administration, Richard Hoel, vice-président du conseil d’administration, Frédéric Dugré, président et chef de la direction, Pierre Côté, René Vachon, Robert Comeau, Stéphane Guérin et Élisa M. Speranza. Cette année, le conseil d’administration accueille Madame Élisa M. Speranza, qui siégeait comme conseillère sur le comité projets, opération et innovation d’H 2 O Innovation depuis près de quatre (4) ans.

Mme Speranza est reconnue comme une leader dans l’industrie de l’eau avec une passion pour la promotion de l’environnement durable, de l’économie et du progrès social. Mme Speranza a été à l’emploi de CH2M Hill inc. (acquise par Jacobs Engineering Group inc.), une société classée sur la liste « Fortune 500 », pendant 15 ans. Elle a occupé plusieurs fonctions, dont celle de présidente de l’unité d’exploitation dédiée à la gestion des opérations de 2008 à 2013 ainsi que celles de première vice-présidente et administrateur de 2014 à 2017. Plus tôt dans sa carrière, elle a été directrice adjointe de la Massachusetts Water Resources Authority et chef de projet pour la Boston Water & Sewer Commission. Présentement, elle agit à titre d’administrateur indépendant et conseillère auprès de plusieurs organisations, entreprises et services d’approvisionnement en eau, ainsi que formatrice adjointe à l’Université du Colorado dans le programme d’ingénierie et de gestion de l’eau. Mme Speranza a siégé sur plusieurs conseils d’administration et comités, comme ceux de l’American Water Works Association (AWWA), de US Water Alliance et de Water for People (W4P), et est membre de longue date de la Water Environment Association (WEF). « En accueillant Mme Speranza sur le conseil d'administration d’H 2 O Innovation, nous élevons la représentation de nos activités d’opération et maintenance au niveau du conseil d'administration afin de mieux harmoniser la répartition de nos revenus. Non seulement Mme Speranza est l'une des principales expertes dans le domaine de l’opération et maintenance d'eau et d’eaux usées, mais elle apporte également une forte orientation en matière de gouvernance, de sécurité et d'environnement afin de renforcer davantage les objectifs ESG stratégiques de l'entreprise », a déclaré Lisa Henthorne, présidente du conseil d’administration d’H 2 O Innovation.

Au cours de l’assemblée, les actionnaires ont nommé la firme Ernst & Young s.e.n.c.r.l./s.r.l. à titre d’auditeur de la Société pour l’exercice se terminant le 30 juin 2021.

