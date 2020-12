Nomination de Belén Essioux-Trujillo au Conseil d’administration d’Ubisoft

Paris, le 8 décembre 2020 – Le Conseil d’administration d’Ubisoft réuni ce jour a coopté Belén Essioux-Trujillo en qualité d’administratrice indépendante, sur proposition du Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance. Elle remplace Virginie Haas, qui a démissionné de ses fonctions d’administratrice suite à sa nomination en tant que Chief Studios Operating Officer d’Ubisoft.

La ratification de la nomination de Belén Essioux-Trujillo sera soumise à l’approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires d’Ubisoft. Si sa nomination est confirmée, Mme Essioux-Trujillo exercera ses fonctions d’administratrice pour la durée restante du mandat initial de Mme Haas, dont l’échéance est l’assemblée générale des actionnaires de 2023.

Belén Essioux-Trujillo occupe actuellement la fonction de Directrice des Ressources Humaines de la division Produits Professionnels de L’Oréal. Tout au long de sa carrière, elle a occupé plusieurs postes de haut niveau dans le domaine des ressources humaines au sein de grandes entreprises internationales, notamment le groupe PSA, Danone et Hermès. Entre 2012 et 2016, elle a occupé le poste de Directrice des Ressources Humaines de Kering, dont elle était à ce titre membre du comité exécutif.

Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d’Ubisoft, a déclaré « Belén apportera au Conseil d'administration d'Ubisoft sa solide expérience opérationnelle et la vision qu'elle a développée au sein de grandes entreprises internationales, aidant avec succès à faire croître leurs équipes et leurs talents. Son expertise et sa vision éclairée en ressources humaines aideront aux réflexions du Conseil d’administration sur ces sujets, d’une importance capitale pour Ubisoft. Enfin, le Conseil réaffirme son engagement à disposer d'une majorité d'administrateurs indépendants d'ici la prochaine assemblée générale annuelle, sous réserve de l'approbation des actionnaires. »

Yves Guillemot conclut : « L’ensemble du Conseil d’administration d’Ubisoft se joint à moi pour remercier chaleureusement Virginie Haas pour sa contribution aux travaux du Conseil au cours des trois dernières années. »

Note aux rédacteurs – Biographie de Belén Essioux-Trujillo

Diplômée de l'ICADE en économie et en droit en 1990, Belén a débuté sa carrière au Boston Consulting Group (BCG) où elle a passé deux ans. Belén a ensuite occupé plusieurs postes clés dans le domaine des ressources humaines dans des entreprises internationales : elle a dirigé les activités européennes des ressources humaines pour le groupe PSA (1993 – 1998), elle a piloté le développement des carrières chez Valeo (1999 – 2000), elle a été à la tête de la division Mobilité internationale chez Danone (2000 – 2004), et elle a également dirigé la fonction RH de la division industrie d’Hermès (2005 - 2008) puis Hermès Sellier (2008 - 2012). Entre 2012 et 2016, elle a occupé le poste de Directrice des Ressources Humaines de Kering, dont elle était à ce titre membre du comité exécutif. Depuis 2019, Mme Essioux-Trujillo occupe le poste de Vice-Président Senior des Ressources Humaines de la division Produits Professionnels chez L'Oréal. De nationalité espagnole, Mme Essioux-Trujillo est âgée de 54 ans.

