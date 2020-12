KØBENHAVN, Danmark, 8. december 2020 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at bestyrelsen, i lighed med tidligere år, har besluttet at iværksætte et treårigt incitamentsprogram i januar 2021 for alle ansatte i Bavarian Nordic koncernen, med undtagelse af medarbejdere, der modtager tegningsoptioner. Programmet er et kontant bonusprogram, baseret på udviklingen i selskabets aktiekurs. Incitamentsprogrammet medfører ikke udvanding for selskabets aktionærer.

Hver deltagende medarbejder tildeles hver måned såkaldte fantomaktier frem til og med 31. december 2023. Udnyttelseskursen er DKK 203,1. Fantomaktierne kan udnyttes i januar 2024, og kun såfremt kursen på selskabets aktier til den tid overstiger udnyttelseskursen med mindst DKK 5. I så fald vil hver fantomaktie udløse en kontant bonus svarende til DKK 1 pr. kurspoint kursen på selskabets aktier overstiger udnyttelseskursen.

Baseret på det nuværende antal ansatte i koncernen, der kan deltage i programmet, vil programmet omfatte op til 115.200 fantomaktier. Den gennemsnitlige værdi pr. fantomaktie udgør DKK 26,5 beregnet ved anvendelse af Black-Scholes model med en risikofri rente på -0,70% og ud fra den historiske volatilitet for aktierne i relevante peers. Beregningen er foretaget ud fra en aktiekurs på DKK 184,65.

