NEW YORK, Dec. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Information Builders, Inc. (ibi), een vooraanstaand softwarebedrijf op het gebied van end-to-end gegevens en analyses , kondigde vandaag aan dat het een partnerschap aangaat met Atos, een wereldleider in digitale transformatie. Samen creëren ze een cloudgebaseerd gezondheidszorgsysteem dat realtime toegang biedt tot gecombineerde gegevens van studies over darm-, baarmoeder- en borstkankerstudies.



De dienstverlening omvat projectmanagement, een datawarehouse en rapporten ter ondersteuning van een Nederlands samenwerkingsverband voor bevolkingsscreening, de Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB), in de omschakeling van traditionele naar self-service business intelligence (BI) en besluitvorming met het moderne data- en analyseplatform van ibi.

FSB richt zich op informatietechnologie, informatiebeheer, contractbeheer en gezamenlijke inkoop en zal het nieuwe gezondheidszorgsysteem gebruiken om gegevensanalyses te ondersteunen namens vijf organisaties voor bevolkingsscreening.

"FSB wil de operationele efficiëntie verbeteren, betere data-analyses bieden en een grotere voorspelbaarheid van trends in het veld ondersteunen door realtime toegang te bieden tot gegevens uit screeningonderzoeken," aldus Brian Doheny, senior vice president, Global Sales and Channel bij ibi. "Het nieuwe cloudgebaseerde data- en analysesysteem dat we samen met Atos bouwen zal het samenwerkingsinitiatief in staat stellen deze doelen te bereiken en betere voorspellingen te doen op basis van gecombineerde data uit meerdere bevolkingsstudies."

ibi, Atos en FSB gaan het nieuwe facilitaire systeem voor gezamenlijke bevolkingsscreening gebruiken om betere kankerzorg in Nederland te ondersteunen.

"FSB beschouwt zichzelf als een trotse partner bij kankerscreening en richt zich op het toevoegen van waarde voor de vijf screeningsorganisaties die het in Nederland ondersteunt. Hiervoor moeten ze meer datagericht zijn, waarbij ze gebruik moeten maken van de meest complete set onderzoeksdata," aldus Peter ‘t Jong, CEO van Atos Noord-Europa. “De business intelligence-oplossing die we met ibi ontwikkelen zal dit waardevolle doel ondersteunen."

Het moderne data- en analyseplatform van ibi biedt organisaties de mogelijkheid om alle soorten data om te zetten in bruikbare inzichten voor echte bedrijfsuitkomsten. Met de kracht van ibi Cloud profiteren klanten van de snelheid, kostenbesparingen en flexibiliteit die cruciaal is voor de hedendaagse bedrijfsbehoeften, terwijl innovatie wordt gestimuleerd via cloud-native technologie. Of het nu gaat om de ibi Cloud of de private cloud, volledig beheerd of zelfbeheerd: ibi-producten en -services bieden toonaangevende mogelijkheden om groei te bevorderen met betere data en analyses.

Over Atos

Atos is een wereldleider op het gebied van digitale transformatie met 110.000 werknemers in 73 landen en een jaaromzet van 12 miljard euro. De groep is nummer 1 in Europa op het gebied van cloud, cybersecurity en high-performance computing en biedt end-to-end georganiseerde hybride cloud, big data, bedrijfstoepassingen en digitale werkplekoplossingen. De groep is de Worldwide Information Technology Partner voor de Olympische en Paralympische spelen en opereert onder de merken Atos, Atos|Syntel en Unify. Atos is een SE (Societas Europaea), genoteerd op de aandelenbeurs CAC40 Paris.

Het doel van Atos is om te helpen de toekomst van IT-ruimte vorm te geven. De expertise en diensten van Atos ondersteunen de ontwikkeling van kennis, onderwijs en onderzoek met een multiculturele benadering en dragen bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijke en technologische uitmuntendheid. Over de hele wereld stelt de groep klanten, werknemers en leden van samenlevingen in het algemeen in staat duurzaam te leven, te werken en zich te ontwikkelen in een veilige en beveiligde informatieruimte.

Over ibi

ibi is een data- en analysesoftwarebedrijf dat intelligentie inbedt in bijna alles. Vanaf het begin heeft ibi het belang erkend van data en inzichten bij het nemen van betere beslissingen. We helpen organisaties om hun complexe en niet-gekoppelde data op orde te krijgen, zodat ze intelligentie kunnen opbouwen, insluiten en automatiseren bij alles wat ze doen. Door organisaties voor te bereiden op de toekomst en ze te veranderen in informatiebouwers, is iedereen in staat om op schaal betrouwbare data van de onderneming te gebruiken om hun groei te stimuleren. Het maakt niet uit of onze klanten vooraf gebouwde applicaties gebruiken of hun eigen oplossingen voor hun data- en analyseproblemen bouwen. ibi is de drijvende kracht achter hun innovatie en ontwikkeling. Het open platform en de branchespecifieke bouwstenen van ibi verhogen de marktintroductiesnelheid, en verbeteren de operationele efficiëntie en de klantervaring.

Bezoek ons op ibi.com , volg ons op Twitter , like ons op Facebook en bezoek onze LinkedIn -pagina.

