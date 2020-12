MONTRÉAL, 08 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX-V: GRA et OTCQX: NNXPF) est heureuse d'annoncer que le 8 décembre 2020, elle a reçu de BDC Capital Inc. (« BDC Capital ») un avis de conversion de ses 10 000 débentures subordonnées convertibles non garanties de la Société portant intérêt au taux de 8% par année, pour un montant total de 10 000 000 $ (les « Débentures »).



Les Débentures ont été converties en actions ordinaires de la Société au prix de 1,84 $ l'action, donnant lieu à l'émission de 5 434 782 actions ordinaires de la Société. Suivant la conversion, BDC Capital détient dorénavant 10 819 397 actions ordinaires de NanoXplore, représentant 7,41% du total de ses actions en circulation.

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore, a commenté:

« Nous sommes heureux d'avoir reçu cet avis de conversion des débentures de BDC Capital avant leur échéance en décembre 2023. Cette conversion réduit considérablement les obligations de la Société et nous offre de la flexibilité afin d’accélérer la croissance des revenus, alors que nous poursuivons notre chemin vers la rentabilité. »

Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital, a commenté:

« Le graphène est l'un des nanomatériaux les plus prometteurs, offrant une solution aux entreprises de plusieurs secteurs cherchant à atteindre leurs objectifs de développement durable. Nous sommes heureux d’accélérer notre soutien à la croissance de NanoXplore en convertissant nos débentures, alors que la direction continue d’atteindre ses objectifs, tout en créant de la valeur. »

À propos de NanoXplore I nc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons aussi des produits thermoplastiques standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d’investissement de BDC, la banque des entrepreneurs canadiens. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital, autant pour les entreprises en phase d’amorçage que pour celles à la recherche d’investissement de croissance. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l’ambition de se démarquer à l’échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

