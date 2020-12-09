新加坡和香港, Dec. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界第一的亚太地区超大规模数据中心专业企业AirTrunk今天在两个新地区的数据中心开业大吉：新加坡最大和最高效的独立数据中心AirTrunk SGP1和AirTrunk在香港的未来增长基础AirTrunk HKG1。



在亚太地区开创独立的超大规模数据中心后，公司马不停蹄继续快速扩张。SGP1和HKG1加入了AirTrunk在澳大利亚（MEL1、SYD1和SYD2）和日本（正在建设中的TOK1）的其他超大规模数据中心之列。

AirTrunk创始人兼首席执行官Robin Khuda表示，今天的双数据中心开业标志着公司的一个重要里程碑。

“今天，我们在亚洲开设了首批数据中心，不仅是一个，而是两个超大规模的数据中心——这对于AirTrunk团队、我们的合作伙伴和客户来说都是一项巨大的成就。我们的香港和新加坡数据中心是在亚洲互连、安全和高效云服务的大本营。”他这样说到。

新加坡和香港数据中心的总容量超过80兆瓦（MW），对于一些全球最大技术公司来说将是关键基础设施。这些数据中心展示了AirTrunk最先进数据中心的所有标志——规模、效率、可靠性和安全性。

在新加坡洛阳，超过60 MW SGP1数据中心位于靠近樟宜北电缆登陆站1.5公顷的土地上，可实现强大的国际互连。可扩展的园区拥有超过2万平方米的数据厅面积，专为超大规模客户设计，支持他们在新加坡和整个东南亚的快速增长。

园区今天开始运营，第一阶段为30 MW，随后不久将进行第二阶段的建设，以迎合强劲的客户需求。

AirTrunk的20兆瓦HKG1数据中心位于香港荃湾附近，地理位置优越，位于重要的国际互联枢纽。AirTrunk在创纪录的时间内将一座八层楼的工业建筑改造成世界一流的超大规模数据中心，以支持该地区云客户的增长。

尽管新冠肺炎疫情带来了挑战，但SGP1和HKG1均迅速竣工。

“新冠疫情加速了亚太地区对超高速数据中心基础设施需求的增加。我们以创纪录的速度建造了超大规模设施，但同时又安全并符合最高质量标准，”Khuda表示。

SGP1的交付仅用了一年多的时间，在不到30周的时间内封顶，尽管有1000多名员工和超过160万小时的工作时间，但没有任何失时工伤。在这两个项目中，包括现场测试设施在内，都制定了严格的方案以保护工人免受新冠肺炎的风险，同时AirTrunk还与供应商合作，在受控环境中构建关键数据中心组件。

这些设施可确保最高的运营标准，从而使客户对可靠性和安全性充满信心。这两个数据中心均旨在满足全球技术客户的严格安全要求（PCI DSS、ISO 27001、SOC2 Type 2），并将部署高级访问控制、威胁监测和检测系统。

在政府和云客户都将可持续性作为首要考虑的时代，AirTrunk两个新的超大规模数据中心可提供强大的能效证书。

SGP1经过一系列创新设计，可提供1.25的高效PUE和最高的BCA绿标白金评级。这也是市场上土地使用效率最高的设施，每平方米提供的IT负载最高。HKG1也是香港效率最高的数据中心之一，PUE为1.35。

Khuda解释说，SGP1和HKG1等超大规模数据中心本身比为企业客户设计的传统托管设备效率更高：“向云端解决方案的转移降低了总的电力消耗和排放，为我们的客户提供了更节能的解决方案并减少了对环境的影响。”

今年早些时候，由麦格理亚洲基础设施基金二期（MAIF2，麦格理的基础设施和房地产管理基础设施基金）牵头并包括公共部门退休金投资委员会（PSP Investments）的财团收购了AirTrunk 的多数股份，提供了必要的资本和专业知识以进一步实现AirTrunk在整个亚太地区的扩张计划。

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