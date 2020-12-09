德国帕德伯恩和加拿大魁北克, Dec. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- dSPACE 与1-5级ADAS和AD传感技术领先企业 LeddarTech ®建立合作伙伴关系，共同推进用于自动驾驶的lidar技术发展。这项密切合作将使dSPACE和LeddarTech能够为lidar传感器提供高精度模拟模型和接口，使原始设备制造商（OEM）和供应商能够更快地将lidar创新技术集成到即时可用的解决方案中。



这项合作将在早期开发阶段支持模拟解决方案中的新型LeddarTech激光传感器仿真。此外，dSPACE还将为测试和验证提供模拟模型，并为在整个开发过程中验证摄像头、lidar和雷达传感器提供传感器模拟环境，从而加速客户项目进程。

dSPACE模拟解决方案可实时产生点云以进行物体模拟。模拟模型有助于确定传感器在车辆上的最有效定位（最佳位置）以及传感器限制（边界情况）。LeddarTech可以将dSPACE的传感器模型无缝集成到其开发项目当中。

“用于模拟和再处理的正确测试策略、正确模型和即用型接口是关键的构建块，”dSPACE产品经理Christopher Wiegand博士表示。“这一合作将使我们的客户能够准确而快速地执行lidar应用的验证任务。没有可靠的模拟，自动驾驶系统（SAE3-5级）就无法实现。”

“OTA仿真是lidar的一项关键创新。通过通用传感器接口集成LeddarTech的lidar产品和dSpace模拟软件，使双方都能够向潜在客户验证产品和服务，”LeddarTech战略合作伙伴关系和企业开发副总裁Michael Poulin说道。他还表示：“实现环境传感器材料特性和天气条件的验证对于模拟至关重要。LeddarTech和dSpace将针对雨水、雾、喷雾等特定传感器环境影响，共同（进一步）进行开发和建模。”

关于dSPACE

dSPACE是开发互联、自动、电力驱动型动汽车的领先解决方案提供商。特别是，早在新车型获准上路行驶之前，汽车制造商及其供应商使用本公司的各种端对端解决方案测试其新车辆的软件和硬件组件。dSPACE不仅仅是车辆开发领域的首选开发合作伙伴。工程设计人员也依赖我们在航空航天和工业自动化方面的dSPACE专有技术。我们的服务组合涵盖从模拟和验证端到端解决方案到工程和咨询服务以及培训和支持的各个方面。dSPACE在全球拥有约1800名员工，总部位于德国帕德伯恩，在德国设有三个项目中心，并通过美国、英国、法国、日本、中国和克罗地亚的dSPACE地区公司为客户提供服务。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，现已发展成为一家综合性端到端环境感应公司，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台，以及基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发1至5级全堆栈传感解决方案。此平台被广泛部署在自动班车、卡车、公交车、配送车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项提升ADAS及自动驾驶性能的专利技术（已授予或申请中）。

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