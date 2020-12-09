德國柏達邦和加拿大魁北克市, Dec. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- dSPACE 與 1-5 級 ADAS 及 AD 感應技術領導者 LeddarTech ® 建立合作關係，攜手推動無人駕駛 lidar 技術的開發。透過這次緊密合作，dSPACE 和 LeddarTech 可為 lidar 感應器提供高精度模擬模型和介面，使 OEM 和供應商可更快將 lidar 創新整合到應用就緒的解決方案。



這項合作將於早期開發階段，支援在模擬解決方案中模擬新型 LeddarTech 激光感應器。此外，dSPACE 將於整個開發流程提供用於測試和驗證的模擬模型，以及用於驗證相機、lidar 和雷達感應器的感應器模擬環境，以加快客戶完成項目的速度。

dSPACE 模擬解決方案可以實時產生點雲來模擬物件。模擬模型有助確定感應器在車輛上的最有效位置（最佳位置），以及感應器的極限（轉角位置）。LeddarTech 可將 dSPACE 的感應器模型無縫整合到其開發項目中。

dSPACE 產品經理 Christopher Wiegand 博士說：「正確的測試策略和模型，以及用於模擬和再處理的可現用介面是關鍵的組成部分。這一合作夥伴關係使我們的客戶能準確和快速執行 lidar 應用的驗證。如果沒有可靠的模擬，就無法實現無人駕駛系統（3-5 級 SAE）。」

LeddarTech 策略合作夥伴關係與企業發展副總裁 Michael Poulin 表示：「OTA 模擬是 lidar 的關鍵創新。透過通用感應器介面將 LeddarTech 的 lidar 產品與 dSpace 的模擬軟件整合，使各方可以驗證針對潛在客戶的產品和服務。」 他繼續說：「實現對環境感應器材料特性和天氣條件的驗證，在模擬中至關重要。LeddarTech 和 dSPACE 將共同（進一步）開發和模擬感應器特定的環境影響，如雨、霧、水沫等。」

關於 dSPACE

dSPACE 是開發聯網、無人駕駛和電動汽車解決方案的領先供應商。汽車製造商及其供應商在新車款可在路上行駛之前，會使用 dSPACE 的端對端解決方案測試汽車的軟件和硬件。dSPACE 不僅是汽車開發中廣受歡迎的開發合作夥伴， 工程師也依賴 dSPACE 在航空航天和工業自動化方面的專業知識。dSPACE 的產品組合包括用於模擬和驗證的端對端解決方案、工程和諮詢服務驗證，以及培訓和支援。dSPACE 在世界各地擁有約 1,800 名員工，總部位於德國柏達邦，在德國擁有三個項目中心，並透過美國、英國、法國、日本、中國和克羅地亞的 dSPACE 公司為客戶提供服務。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1-2 級無人駕駛汽車系統整合器能夠為 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。該平台已積極在無人駕駛穿梭工具、貨車、巴士、送貨車、智慧城市／工廠以及無人駕駛的士等部署應用程式。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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