Tivoli har i dag måttet tage den svære beslutning at lukke haven for gæster fra den 9. december, som følge af Regeringens nye skærpede restriktioner for at få smitten med COVID-19 under kontrol

Oven på pressemødet i Statsministeriet mandag den 7. december har Tivoli besluttet at lukke ned fra og med onsdag den 9. december og i resten af julesæsonen. Tivoli opfatter Regeringens og myndighedernes budskab som klart og entydigt: Vi skal ses og være sammen mindst muligt på kryds og tværs, indtil smittetallene er under kontrol, især i kommuner, hvor der er indført skærpede restriktioner. Hver gang, der er kommet nye restriktioner, har Tivoli indført ekstra foranstaltninger, for at der ikke skulle herske nogen tvivl om, at gæsternes og medarbejdernes tryghed står over alt andet.

Tivolis forretning hviler på fire hovedaktiviteter, der komplimenterer hinanden og udgør den samlede Tivoli-forretning: Have, forlystelser, mad og kultur. Når Tivoli hverken kan invitere gæster inden for i Salene til kulturoplevelser eller åbne dørene til restauranterne og de indendørs forlystelser, er det med henvisning til Tivolis forretning og de i forvejen gældende restriktioner Tivolis samlede vurdering, at Tivoli de facto er lukket ned ved forbud.

”Med vores finansielt stærke udgangspunkt og den helt nødvendige og afgørende hjælp fra statens hjælpepakker, har vi med stærk forankring i ledelse, bestyrelse og ejerkreds valgt ikke på noget tidspunkt af gå på kompromis med kvaliteten af et besøg i Tivoli. Det er med det udgangspunkt, at vi nu vil fokusere på et brag af en åbning til påsken 2021. Her håber og tror vi på, at vi kan åbne i en mere normal ramme end det har været muligt i 2020 - og hvor vi dog glæder os til igen at byde gæsterne velkomne i Tivoli” udtaler Susanne Mørch Koch.

Nye forventninger

Tivolis forventninger til resultatet for 2020 var, jf. FBM nr. 12 af 30. oktober 2020, et underskud før skat i niveauet 150 –180 mio. kr. baseret på de daværende gældende restriktioner og det daværende smittetræk. På baggrund af de nye restriktioner og den nødvendige nedlukning nedjusteres forventningerne nu til et underskud før skat i niveauet 185 mio. kr.

Forventningerne for 2020 tager udgangspunkt i, at Tivoli kan opnå kompensation for faste omkostninger i andet halvår, og at Tivoli kan opnå delvis reduktion af planlagte lønomkostninger ved lønkompensation eller lignende ordninger.

Med venlig hilsen Tom Knutzen Susanne Mørch Koch Bestyrelsesformand Adm. Direktør

