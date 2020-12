Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

9.12.2020 klo 9.00





Aspo nostaa vuoden 2020 tulosohjeistustaan



Monialayhtiö Aspo nostaa koko vuodelle 2020 annettua tulosohjeistustaan marraskuun tuloksen ja liiketoimintojen tarkentuneiden loppuvuoden näkymien johdosta.

Uusi ohjeistus

Aspon liikevoitto on noin 18–20 Me (21,1) vuonna 2020.

Vanha ohjeistus (annettu 29.10.2020)

Aspon liikevoitto on 14–16 Me (21,1) vuonna 2020.



Ohjeistuksen noston taustalla on varustamoyhtiö ESL Shippingin liiketoimintaympäristön vahvistuminen ja kuljetusvolyymien myönteinen kehitys erityisesti teräs- ja energiateollisuuden asiakkuuksissa. Myös Telko-segmentin tuloskehitys on jatkunut ennakoitua vahvempana vuoden viimeisellä neljänneksellä.



Aspo julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2020 torstaina 11.2.2021.





Aspo Oyj



Aki Ojanen

toimitusjohtaja