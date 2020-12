December 09, 2020 02:00 ET

Vastuullisuus on koko globaalin muoti- ja tekstiilialan suurin yhteinen haaste ja yksi toimialaa voimakkaimmin mullistavista megatrendeistä. Kuluttajien arvomaailma on muuttunut, ja yhä useampi haluaa tehdä vastuullisia valintoja. Koronaviruspandemia on vauhdittanut tätä kehitystä entisestään.

Marimekon toiminta ja suunnittelufilosofia ovat yhtiön alusta alkaen pohjanneet vastuulliseen ajatteluun, ja vastuullisuuden edistäminen on ollut osa päivittäistä työtämme jo vuosia. Haluamme olla eturintamassa kehittämässä yhä vastuullisempia tuotteita ja toimintatapoja ja siksi olemme nyt nostaneet vastuullisuustavoitteemme sekä omien toimintojemme että koko arvoketjun osalta uudelle, entistä selvästi kunnianhimoisemmalle tasolle. Uskomme, että tulevaisuudessa ajattomat ja kestävät tuotteet tehdään tasapainossa ympäristön kanssa kiertotalouden periaatteita noudattaen sekä täysin läpinäkyvästi raaka-aineista lähtien. Pitkän aikavälin visionamme on, että toiminnastamme ei jää jälkiä ympäristöön. Tämän saavuttaminen edellyttää uusia teknologia-, materiaali- ja liiketoimintamalli-innovaatioita, joita olemme sitoutuneet jatkuvasti edistämään yhdessä kumppaniemme kanssa.

”Marimekon missio on voimaannuttaa ihmisiä olemaan oma itsensä ja tuoda iloa arkeen rohkein värein ja kuvioin. Tämän ja arvojemme mukaisesti koemme velvollisuudeksemme olla vahvasti edistämässä vastuullisuutta ja esimerkkimme voimalla viedä koko toimialaa eteenpäin kohti kestävämpää tulevaisuutta. Oman vastuullisen toimintamme ohella tahdomme vaikuttaa myönteisesti koko arvoketjuun – aina raaka-aineista tuotteiden käyttöön ja kierrätykseen,” sanoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

”Olemme innoissamme tästä merkityksellisestä haasteesta. Meillä on edelleen paljon töitä tehtävänä, ja kunnianhimoisten pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteidemme saavuttaminen edellyttää myös tiivistä yhteistyötä eri kumppanien ja toimijoiden kanssa sekä uusia alan innovaatioita. Vastuullisuus on tänä päivänä edellytys yrityksen kestävälle toiminnalle, mutta näemme Marimekossa sen avaavan myös uusia, arvoa luovia mahdollisuuksia liiketoiminnallemme kasvavaa globaalia kohdeyleisöä palvellessamme,” Tiina Alahuhta-Kasko jatkaa.

Marimekon uusi vastuullisuusstrategia rakentuu kolmen pääperiaatteen ympärille:

Ajaton design tuo iloa sukupolvesta toiseen – käytettyjen Marimekko-aarteiden uudelleenmyynnistä pilotti vuonna 2021

Marimekossa vastuullisuus on osa DNA:tamme. Designfilosofiamme ja toimintamme ovat lähes 70 vuoden ajan perustuneet pitkäikäisyyteen – haluamme tarjota asiakkaillemme ajattomia, käytännöllisiä ja kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa pitkään ja joita ei haluta heittää pois. Tavoitteenamme on luoda yhä uusia klassikoita: korkealaatuisia tuotteita, jotka kestävät aikaa. Päämäärämme on, että Marimekko-tuotteet tuovat iloa elinkaarensa aikana usealle eri kuluttajalle, jopa sukupolvelle, minkä jälkeen ne lopulta kierrätetään uusiksi tuotteiksi. Kannustaaksemme yhteisöämme antamaan uuden elämän Marimekko-aarteilleen pilotoimme vuonna 2021 uudelleenmyyntipalveluita. Tuotteidemme eliniän pidentämiseksi laajennamme myös niiden huoltamiseen liittyvää palvelutarjontaamme.

Tulevaisuuden tuotteet eivät jätä jälkeä – omat toiminnot jo hiilineutraaleja

Olemme käynnistäneet useita hankkeita päästöjen vähentämiseksi merkittävästi koko arvoketjussamme –tarkoituksenamme on linjata päästötavoitteemme vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Sitoudumme vähentämään tekstiilimateriaaliemme ympäristöjalanjälkeä 30 prosenttia (Higg Material Sustainability Indexillä laskettuna) vuoteen 2025 mennessä käyttämällä entistä vastuullisempia materiaaleja ja pienentämään sitä edelleen vuoteen 2030 mennessä uusien materiaaliratkaisujen avulla. Tavoitteenamme on vähentää myös logistiikan päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Jatkuvan kehitystyön ja päästöjen kompensoinnin ansiosta omat toimintomme ovat hiilineutraaleja jo vuonna 2020.

Kohti positiivista muutosta oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon avulla – tavoitteena toimintojen ja hankintaketjun täysi läpinäkyvyys

Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat aina olleet Marimekolle tärkeitä periaatteita. Haluamme edistää niiden toteutumista arvoketjussamme ja huolehtia siitä, että koko arvoketjumme rakentuu näille periaatteille. Tarjoamme jatkuvasti lisää tietoa tuotteiden alkuperästä, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on, että toimintomme ja hankintaketjumme ovat täysin läpinäkyviä aina raaka-aineista alkaen. Tulemme myös laajentamaan auditointeja toimitusketjumme seuraavaan portaaseen riskimaissa. Tekemällä aktiivisesti yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa voimme edistää vastuullisten toimintatapojen yleistymistä ja positiivista muutosta koko toimialalla.

