NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 9.12.2020 klo 9.30



NoHo Partnersin marraskuun liikevaihto oli noin 10 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli noin -2 miljoonaa euroa



NoHo Partnersin marraskuun 2020 liikevaihto oli noin 10 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 37 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdosta. Suomen ravintolaliiketoiminnan liikevaihtotaso oli noin 43 prosenttia ja kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihtotaso oli noin 18 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yhtiön liiketoiminnan operatiivinen kassavirta marraskuussa oli noin -2 miljoonaa euroa.



Pandemiatilanteen nopea kiihtyminen, sen myötä rajoitusten tiukentuminen yhtiön kaikilla markkina-alueilla, kuten lisääntyneet rajoitukset Suomen maakunnissa ja ravintoloiden anniskelukielto Norjassa, sekä kuluttajakäyttäytymisen muutos laskivat yhtiön liikevaihdon alle 40 prosenttiin viime vuoden marraskuun tasosta.



NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:



“Henkilöstömme on tehnyt kovasti töitä löytääkseen kustannusjoustoja ja -säästöjä, joiden avulla olemme pystyneet merkittävästi rajaamaan poikkeusolojen negatiivista vaikutusta liiketoiminnan operatiiviseen kassavirtaan. Kuluhallinnan lisäksi henkilöstömme on tehnyt ansiokasta työtä ravintoloiden asiakasturvallisuuden ylläpitämisessä. Joulukuun osalta ei ole näkyvissä liikevaihtotason nousua, huomioiden tartuntatilanteen kehityksen suurimmissa kaupungeissa Suomessa sekä tänään voimaanastuvan ravintoloiden lock-downin Tanskassa 3.1.2021 saakka. Uskomme pystyvämme lisäsäästöillä, vuokrasopimusneuvotteluilla ja toiminnan ohjauksella pienentämään joulukuun tappiota marraskuuhun verrattuna, liiketoiminnan operatiivisen kassavirran jäädessä kuitenkin negatiiviseksi. Uskomme markkinan aloittavan elpymisen rokotejakelun myötä vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Likviditeettimme on turvattu ja rahoitusneuvottelumme jälleenrakentamisen aloittamiseksi etenevät aikataulussa.”



Joulukuun ja koko tilikauden 2020 liiketoiminnan kehityksestä yhtiö tulee raportoimaan tilinpäätöstiedotteen 2020 julkaisun yhteydessä 18.2.2021.



Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655



