December 09, 2020 03:00 ET

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 9.12.2020 kello 10:00

Vincit uudistaa Särkänniemen verkkopalvelut

Vincit ja Tampereen Särkänniemi sopivat alkuvuodesta 2020 Särkänniemen verkkopalveluiden uudistamisesta. Hankkeessa korvataan nykyiset, erilliset järjestelmät modernilla pilvipohjaisella kokonaisuudella, joka parantaa niin asiakaskokemusta kuin yrityksen operatiivista tehokkuutta merkittävästi. Tavoitteena on myös mahdollistaa jatkossa täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia Särkänniemessä.

Joulukuussa 2020 julkaistiin yhteistyön ensimmäinen hedelmä, kun Särkänniemen uudistettu verkkopalvelu näki päivänvalon. Hankkeelle on suunniteltu jatkoa myös tuleville vuosille. Nykyinen sopimus on voimassa vuoteen 2021 asti ja se sisältää mahdollisuuden hankkeen jatkamiseen. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 0,7 miljoonaa euroa.

Vincitin Oyj:n myyntijohtaja Petri Suhonen: “Olen tyytyväinen ja otettu, että saamme tehdä yhteistyötä ehkäpä Tampereen tunnetuimman brändin kanssa. Särkänniemi on ilmiö ja instituutio, joka herättää takuuvarmasti muistoja jokaisessa tamperelaisessa ja Tampereella vierailevassa. On mahtavaa olla mukana rakentamassa näitä muistoja ja entistä elämyksellisempää Särkänniemeä.”

Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälä: “Uuden digijärjestelmän ansiosta pystymme tulevaisuudessa tarjoamaan asiakkaalle enemmän mahdollisuuksia räätälöidä Särkänniemi-kokemuksensa juuri omia tarpeitaan vastaaviksi ja esimerkiksi valita mukaan haluamansa palikat matkoista ja majoituksesta alkaen. Yhteistyössä Vincitin kanssa rakennamme huvipuistoalalla pohjaa aivan uudenlaisille, asiakaskokemusta parantaville palveluille.”

Vincit Oyj, myyntijohtaja Petri Suhonen, puhelin: 044 7582 313

Tampereen Särkänniemi Oy, toimitusjohtaja Miikka Seppälä, puhelin: 0207 130 201

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Tampereen Särkänniemi Oy lyhyesti:

Tampereen Särkänniemi Oy on vuonna 1966 perustettu Tampereen kaupungin omistama matkailuyhtiö. Särkänniemi on ilon ja elämysten alusta, Suomen monipuolisin matkailukohde ja Tampereen matkailun suurin vetovoimatekijä. www.sarkanniemi.fi