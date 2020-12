PARIS, 09 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines , figure une nouvelle fois parmi les leaders du Magic Quadrant Gartner des solutions Cloud HCM pour les entreprises de plus de 1 000 collaborateurs1. L’éditeur est ainsi reconnu pour la cinquième année consécutive, et obtient par ailleurs le meilleur classement pour sa capacité d’exécution.



Qu’il s’agisse de répondre aux bouleversements liés à la crise du COVID-19, à des objectifs de diversité ou encore aux changements du monde du travail, les entreprises s’appuient plus que jamais sur la plateforme Workday Human Capital Management (HCM) pour s’adapter à un contexte qui évolue très rapidement. Plus de 7 700 clients, parmi lesquels Club Med, Dow Chemical, The Home Depot, Humana, Mastercard, Tokyo Electron et Wegmans, utilisent Workday non seulement pour faire face à ces changements mais aussi pour s’adapter rapidement et prospérer dans un monde en mutation.

Innover constamment

Workday poursuit la mise en œuvre de sa vision produit et continue d’innover, transformant ainsi le marché des technologies de gestion du capital humain. Grâce aux capacités de Machine Learning intégrées à sa plateforme, Workday a développé un socle de compétences unique qui révolutionne la façon dont les organisations optimisent la gestion de leurs talents pour répondre à l’évolution des besoins des entreprises. En redéfinissant les standards d’un SIRH performant, c’est-à-dire intelligent, convivial et habilitant, Workday HCM a pris une longueur d’avance sur les systèmes traditionnels afin d’aider ses clients à être plus agiles et à réussir dans une économie axée sur les compétences.

Au cours des douze derniers mois, Workday a lancé plusieurs nouveaux produits et solutions pour accompagner ses clients dans un contexte de changement permanent. Workday a ainsi dévoilé Workday Help pour la création et la gestion de tickets RH, et Workday Journeys, pour guider les collaborateurs dans les moments clés de leur parcours professionnel. Workday People Experience permet aux employeurs de favoriser l’engagement de leurs employés et de les accompagner en offrant une expérience totalement personnalisée. Grâce à Workday People Analytics, l’application d’analyse augmentée, il est possible d’identifier les principaux risques et opportunités au sein de l’organisation et de les visualiser sous forme d’explications claires. Workday Extend permet aux clients et partenaires de développer des applications et extensions Workday pour répondre à leurs besoins spécifiques.

En outre, plus de 125 solutions ont été mises à disposition par Workday Services pour que les entreprises puissent continuer à travailler à distance et accompagner le retour sur le lieu de travail en toute sécurité, malgré la pandémie. Enfin, pour soutenir les organisations se joignant à la lutte contre le racisme et l’injustice sociale, Workday a lancé VIBE Central et VIBE Index. Ces solutions permettent aux employeurs de créer des environnements professionnels plus équitables et inclusifs.

Une capacité d’exécution qui favorise la réussite des clients

L’adoption de Workday à travers le monde continue de s’accélérer. Ses solutions ont été déployées dans plus de 170 pays. Soucieuse d’offrir un soutien à l’ensemble de sa communauté qui compte plus de 45 millions de professionnels, l’entreprise a étendu son écosystème à plus de 200 éditeurs partenaires et à plus de 13 500 consultants certifiés.

Avec plus de 70 % de ses clients sont en production, Workday poursuit son développement en mettant en œuvre avec succès des déploiements au sein d’organisations comptant entre plusieurs centaines de milliers et plus d’un million de collaborateurs, le plus vaste projet de HCM dans le cloud jamais réalisé au sein d’une seule et même entreprise.

L’engagement continu de Workday dans la satisfaction et la réussite de ses clients a donné lieu à diverses initiatives visant à améliorer leur expérience, et à leur fournir des technologies avancées. Par exemple, l’abonnement Workday Success Plans offre aux entreprises une combinaison de formations, d’outils et de services adaptés à leurs collaborateurs, à leurs méthodes d’apprentissage et à leurs objectifs. De plus, Workday est mis à jour tous les six mois.

Ce que disent les clients

La plateforme Gartner Peer Insights renseigne l’expérience des clients grâce à des évaluations et des commentaires vérifiés. Parmi ceux reçus au 9 novembre 2020 :

“En plus de proposer des fonctionnalités exceptionnelles, Workday voit toujours plus loin... L’entreprise est également très agile pour s’adapter rapidement aux situations imprévues, telle que la pandémie actuelle.” — IT Group Manager dans l’industrie manufacturière [lire le commentaire complet]





“Workday se consacre à la réussite de ses clients. … Son expérience utilisateur est optimale, et sa volonté de constamment s’améliorer nous a conforté dans notre choix.” — Vice President dans l’industrie manufacturière [lire le commentaire complet]





“Notre partenariat a été exceptionnel. L’accompagnement de Workday dans le cadre de notre mise en production a été fantastique, et nous a permis de résoudre rapidement chacun des problèmes que nous rencontrions.” — Vice President dans le secteur financier [lire le commentaire complet]



Commentaires

“Cette reconnaissance par Gartner pour la cinquième année consécutive témoigne de notre capacité à innover constamment, à concrétiser nos promesses, et à proposer une agilité incomparable, à l’heure où les clients ont besoin d’un partenaire de confiance pour les aider à faire face à des changements sans précédent,” déclare David Somers, general manager, Talent Optimization, chez Workday. “Nous continuerons à proposer des technologies, des solutions flexibles et data-driven non seulement pour accompagner nos clients dans les périodes difficiles mais également pour leur permettre de se développer.”

