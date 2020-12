AMSTERDAM, Dec. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ:WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources , maakt vandaag bekend dat het bedrijf is benoemd tot Leader in het “ Gartner Magic Quadrant voor Cloud HCM-suites voor ondernemingen met 1 .000+ werknemers ” 1. Workday is voor het vijfde opeenvolgende jaar benoemd tot Leader en werd de hoogste positie toegewezen voor uitvoerend vermogen.



Bedrijven vertrouwen meer dan ooit op Workday Human Capital Management (HCM) om in te spelen op snel veranderende omstandigheden - of deze nu het gevolg zijn van corona, een hernieuwde focus op solidariteit en diversiteit of een veranderend zakelijk landschap. Ruim 7.700 klanten, waaronder Club Med, Dow Chemical, The Home Depot, Humana, Mastercard, Tokyo Electron en Wegmans, gebruiken Workday om veranderingen in goede banen te leiden en zich snel aan te passen en te gedijen in een veranderende wereld.

Continue innovatie

Workday blijft zijn productvisie waarmaken en innoveert op een manier die de markt voor HCM-technologie transformeert. Machine learning is geïntegreerd in het onderliggende platform, waarmee Workday een unieke skills foundation heeft ontwikkeld die de manier waarop organisaties talent stimuleren om te voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften fundamenteel verandert. Door de definitie van een HR-systeem te herijken – het moet intelligent, toegankelijk en faciliterend zijn – gaat Workday HCM verder dan traditionele recordsystemen en helpt het klanten om hun organisatorische wendbaarheid te verbeteren en bedrijfssucces te behalen in een kenniseconomie.

Het afgelopen jaar heeft Workday verschillende nieuwe producten en oplossingen uitgebracht die klanten helpen aan hun constant veranderende behoeften te voldoen. Workday Help , waarmee HR-cases worden aangemaakt en beheerd, en Workday Journeys , wat medewerkers begeleidt tijdens cruciale momenten, verbeteren de Workday People Experience met hyperpersonalisatie om werkgevers te helpen hun werknemers te ondersteunen en betrokken te houden. Workday People Analytics , een augmented analytics-applicatie, identificeert belangrijke risico’s voor personeel en verwerkt deze inzichten tot makkelijk behapbare rapportages. Workday Extend stelt klanten en partners in staat om applicaties en extensies aan Workday toe te voegen om aan hun specifieke bedrijfsbehoeften te voldoen.

Daarnaast bood Workday Services ruim 125 oplossingen om bedrijven te helpen decentraal te werken en werknemers veilig terug te laten keren naar de werkplek tijdens de coronapandemie. En om organisaties te ondersteunen in hun gevecht tegen racisme en sociale ongelijkheid, lanceerde Workday VIBE Central and VIBE Index-oplossingen, waarmee werkgevers werkplekken rechtvaardiger en inclusiever kunnen maken.

Uitvoerend vermogen dat klantsucces ondersteunt

Workday wordt wereldwijd door steeds meer klanten geïmplementeerd en is inmiddels in ruim 170 landen in gebruik. Om ervoor te zorgen dat de klantengemeenschap van Workday – die meer dan 45 miljoen werknemers vertegenwoordigt – volledig wordt ondersteund, heeft het bedrijf zijn partner-ecosysteem uitgebreid naar meer dan 200 softwarepartnerbedrijven en meer dan 13.500 gecertificeerde hulpbronnen.

Meer dan 70% van de klanten hebben hun werk gestructureerd rondom Workday om resultaten te behalen. Daarom heeft Workday doorlopend schaalverbeteringen aangebracht voor succesvolle implementaties binnen enterprises van honderdduizenden tot een miljoen werknemers – de grootste cloud core HCM-implementatie die ooit met één onderneming in een single-tenantconstructie is gerealiseerd.

Workdays continue inzet voor klanttevredenheid en -succes heeft geleid tot verschillende nieuwe initiatieven om de klantervaring te verbeteren en klanten op de hoogte te houden van de nieuwste beschikbare technologieën. Zo stelt de abonnementsdienst Workday Success Plans klanten in staat om te kiezen uit een mix van opleidingen, tools en diensten die passen bij hun personeel, leerstijl en bedrijfsdoelen. Workday streeft er ook naar om klanten in staat te stellen om elk half jaar nieuwe updates in gebruik te nemen.

Erkenning door klanten

Daarnaast documenteert Gartner Peer Insights de klantervaring door middel van geverifieerde beoordelingen en peer reviews. Per 9 november 2020 bevatten de klantbeoordelingen van Workday onder andere de volgende reacties:

“Workday biedt niet alleen op dit moment geweldige mogelijkheden, maar denkt altijd een stap vooruit… Zij kunnen zich ook zeer goed snel aanpassen aan onverwachte omstandigheden, zoals de huidige coronapandemie.” – IT Group Manager in de maakindustrie [ lees de hele beoordeling ]





] “Workday is toegewijd aan het succes van hun klanten… De gebruikservaring is uitmuntend en hun inzet om constant te blijven verbeteren maakte het een gemakkelijke keuze.” – Vicepresident in de maakindustrie [ lees de hele beoordeling ]





] “Dit partnership is uitzonderlijk geweest. Hun aanwezigheid tijdens onze livegang was geweldig, en hielp erg om problemen die we ondervonden snel op te lossen.” – Vicepresident in de financiële sector [ lees de hele beoordeling ]



Commentaar op het nieuws

“Wij geloven dat onze erkenning als Cloud HCM Leader voor het vijfde achtereenvolgende jaar een weerspiegeling is van ons vermogen om voortdurend te innoveren, onze beloften na te komen en ongeëvenaarde wendbaarheid te bieden in een tijd waarin klanten een betrouwbare partner nodig hebben om hen te helpen bij onverwachte veranderingen”, zegt David Somers, General Manager Talent Optimization bij Workday. “We zullen flexibele, datagedreven technologieën en oplossingen blijven bieden die onze klanten niet alleen ondersteunen, maar ook in staat stellen om te gedijen in de meest uitdagende tijden.”

Overige informatie

1 Gartner “Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises,” door Jason Cerrato, Chris Pang, Jeff Freyermuth, Ron Hanscome, Helen Poitevin, Sam Grinter, Ranadip Chandra, Amanda Grainger, 9 november 2020.

Disclaimer van Gartner

Gartner beveelt geen leverancier, product of dienst in zijn onderzoekspublicaties aan, en adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers met de beste beoordelingen of andere aanduidingen te selecteren. De onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van Gartners onderzoeksorganisatie en mogen niet worden beschouwd als feitelijke constateringen. Gartner verwerpt alle garanties, expliciet of impliciet, in relatie tot dit onderzoek, inclusief de garanties over verkoopbaarheid of gebruik voor een bepaalde toepassing.

De beoordelingen van Gartner Peer Insights bestaan uit subjectieve meningen van individuele eindgebruikers die zijn gebaseerd op hun eigen ervaringen. Ze vertegenwoordigen niet de opvattingen van Gartner of zijn verbonden organisaties.

Over Workday

Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources . Workday-applicaties voor financieel beheer, HR, planning, kostenbeheer en analytics worden wereldwijd gebruikt door duizenden ondernemingen in uiteenlopende industrieën – van medium enterprises tot ruim 45 procent van de Fortune 500-ondernemingen. Ga voor meer informatie naar www.workday.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, onder andere verklaringen omtrent de verwachte prestaties en voordelen van de producten van Workday. De woorden "geloven", “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “verwachten” en soortgelijke termen zijn bedoeld om aan te geven dat het om toekomstgerichte verklaringen gaat. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risicofactoren, onzekerheden en aannames. Indien de risicofactoren concreet worden of aannames onjuist blijken, kunnen resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen zijn genoemd. Risicofactoren houden onder meer in, maar beperken zich niet tot, de risicofactoren zoals beschreven in de bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde stukken, waaronder ons Formulier 10-Q voor het kwartaal dat op 30 april 2020 eindigde, en onze toekomstige verslagen die wij van tijd tot tijd aan de SEC zullen overleggen, waarin de feitelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten. Workday aanvaardt geen enkele verplichting en heeft op dit moment niet de intentie om eventuele toekomstgerichte verklaringen na publicatie te actualiseren.

Niet op de markt gebrachte diensten, kenmerken of functies die in dit document, op onze website of in andere persberichten of publieke verklaringen zijn genoemd en op dit moment niet beschikbaar zijn, kunnen naar goeddunken door Workday worden gewijzigd en kunnen niet als gepland of in het geheel niet worden geleverd. Klanten die diensten van Workday, Inc. aanschaffen, maken hun aankoopbeslissing op basis van de op dit moment beschikbare diensten, kenmerken en functies.

© 2020. Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het logo van Workday zijn geregistreerde merken van Workday, Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve houders.

Media Contact

Malika Brahiti

Workday EMEA

T +33 (6) 80 14 14 47

E malika.brahiti@workday.com