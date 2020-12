PR C2974C



STMicroelectronics atteindra la neutralité carbone dès 2027

Une feuille de route complète couvrant la réduction des émissions directes et indirectes, dont celles dues au transport de produits, aux voyages d’affaires et aux déplacements des employés.

Un approvisionnement en énergie provenant de sources 100 % renouvelables dès 2027.

Une étape intermédiaire prévue en 2025, en totale conformité avec le scénario de 1,5 °C défini par la COP21 de Paris et validée par l’initiative Science Based Targets (SBTi).

Genève (Suisse), le 9 décembre 2020 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce son objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2027, ce qui constitue la date la plus proche prévue par un fabricant de semiconducteurs au niveau mondial. La feuille de route complète de ST en matière de neutralité carbone inclut deux objectifs précis : la conformité au scénario de 1,5 °C défini lors de la COP21 de Paris d’ici à 2025 qui implique une réduction de 50 % des émissions directes et indirectes par rapport à 2018, et l’approvisionnement en énergie 100 % renouvelable d’ici 2027.

Ce plan d’action permettra à STMicroelectronics de réduire :

ses émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1), principalement en investissant dans des équipements permettant de brûler les gaz subsistant à l’issue de la fabrication ;

sa consommation globale d’énergie (scope 2) ;

ses émissions liées au transport de ses produits, aux voyages d’affaires et aux déplacements de ses employés entre le lieu de travail et leur domicile (scope 3) ;

le reste des émissions, grâce à l’identification et à la mise en œuvre de programmes les plus pertinents et les plus reconnus pour séquestrer le carbone et éviter les émissions.

Par ailleurs, STMicroelectronics s’approvisionnera à 100 % en énergie issue de sources renouvelables d’ici 2027 grâce à une combinaison d’installations photovoltaïques sur sites, de la signature d’accords portant sur l’achat d’énergies vertes et de l’obtention de certificats verts. Cet objectif est à comparer aux 26 % de 2019.

STMicroelectronics mettra également en œuvre des programmes de coopération et des partenariats dans l’ensemble de ses écosystèmes afin de promouvoir la neutralité carbone auprès de toutes ses parties prenantes et d’encourager les innovations environnementales.

Dans le cadre de ce programme, ST a rejoint l’initiative Science Based Targets (SBTi1). Cette initiative a validé les objectifs de la Société en matière de conformité au scénario de 1,5 °C, de réduction des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (GES), ainsi que d’approvisionnement en énergie d’origine renouvelable.

« Le développement durable fait partie intégrante de notre ADN, de nos valeurs et de notre modèle d’entreprise. Au cours des 25 dernières années, nous avons obtenu de très bons résultats sur tous les indicateurs clés. Les technologies innovantes que nous développons jouent un rôle déterminant en aidant nos clients à relever les défis auxquels ils sont confrontés, et nous sommes convaincus qu’elles contribuent également à relever les défis environnementaux, sociaux et sociétaux au niveau mondial. Nous avons déjà obtenu de très bons résultats avec nos plans précédents, mais nous allons faire encore plus », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du directoire et Directeur Général de STMicroelectronics. « STMicroelectronics intensifie ses ambitions et plans d’actions en faveur du développement durable de ses activités. Nous serons neutres en carbone dès 2027 pour le 40ème anniversaire de la création de STMicroelectronics. Nous avons construit un programme complet en fixant des objectifs très ambitieux pour une entreprise avec une telle présence industrielle au plan mondial. Nous travaillerons avec de nombreux partenaires et parties prenantes clés selon une approche collaborative. »

Depuis de nombreuses années, STMicroelectronics œuvre activement à la réduction de son empreinte environnementale par le biais de programmes dédiés. En 2019, la Société avait déjà atteint les objectifs qu’elle s’était fixés pour 2025 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), avec une réduction de 21 % par unité de production par rapport à 2016.

Chez STMicroelectronics, le développement durable guide la manière dont nous innovons, nous comportons, exerçons nos activités et gérons les relations avec nos clients, nos partenaires et nos employés, conformément à nos valeurs : l’intégrité, l’humain et l’excellence. Les technologies de STMicroelectronics permettent une mobilité plus sûre et davantage respectueuse de l’environnement, ainsi qu’une gestion avancée de l’énergie et de la puissance dans tous types de systèmes et d’appareils. Nous avons inventé des technologies de puissance intelligente dont nous sommes le leader sur le marché, et nous continuons à ouvrir la voie vers des technologies davantage respectueuses de l’environnement avec des programmes stratégiques visant à réaliser des solutions plus performantes pour nos clients sur les différents marchés que nous servons grâce à des technologies et des semiconducteurs en carbure de silicium (SiC) et en nitrure de gallium (GaN).

Dans le cadre de notre programme « Technologie durable » lancé en 2011, nous concevons des produits en intégrant systématiquement l’impact environnemental d’un bout à l’autre de leur cycle de vie, notamment l’approvisionnement responsable, l’éco-conception, la fabrication, le transport, l’utilisation et le traitement en fin de vie. Le pourcentage de nouveaux produits classés « responsables » dans notre portefeuille est passé de 50 % en 2018 à 62 % en 2019. En 2025, nous triplerons le pourcentage de recettes générées par les produits responsables par rapport à 2016.

Des partenariats et un suivi continu pour accélérer nos réalisations

Nos systèmes de gestion et notre performance environnementale font régulièrement l’objet d’évaluations et de certifications dans le cadre d’audits internes et tierce partie.

Notre performance et l’efficacité de notre approche de gestion pour l’année 2019 nous ont permis d’intégrer la « liste A » 2020 du CDP en matière de lutte contre le changement climatique, plaçant STMicroelectronics parmi les leaders pour sa transparence climatique, ainsi que pour les mesures prises en vue de réduire les émissions, de minimiser les risques climatiques et de développer l’économie bas carbone. Nous avons également renouvelé notre engagement proactif à réduire notre empreinte carbone en rejoignant les 99 entreprises françaises signataires du French Business Climate Pledge. Nos actions menées de longue date ont été à nouveau reconnues en 2020 par notre présence, pour la troisième année consécutive, dans l’indice Dow Jones Sustainability « Monde ».

L’édition 2020 du rapport sur le développement durable publié par STMicroelectronics (performance 2019) peut être consulté ici et téléchargé au format PDF en cliquant ici .

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

1 L'initiative SBT (Science Based Targets) est menée en collaboration avec le CDP (Carbon Disclosure Project), l'institut des ressources mondiales (WRI - World Resources Institute), le fonds mondial pour la nature (WWF) et le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC).

Cette initiative encourage les entreprises à établir des objectifs visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en s’appuyant sur des données scientifiques en conformité avec l’accord de Paris. Cette initiative regroupe déjà plus de 1 000 entreprises du monde entier.









