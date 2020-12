FRANKFURT/MAIN, Dec. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die neue Realität des Geschäftslebens im Zeitalter von COVID-19 lässt mehr und mehr deutsche Unternehmen auf die Cloud setzen. Dadurch steigen für Amazon Web Services (AWS) und ihre Partner die Chancen, diese Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Flexibilität und Effizienz zu unterstützen. Dies meldet eine neue, heute veröffentlichte Studie der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III). ISG ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment.



Der „ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Report Germany 2020“ stellt fest, dass die Pandemie zu Herausforderungen geführt hat, für deren Bewältigung cloudbasierte Ressourcen und Anwendungen besonders gut geeignet sind. Mit dem Auftreten von Lockdowns und Störungen in den Geschäftsabläufen seit Anfang dieses Jahres hat sich die Marktdurchdringung von Cloud Computing deutlich erhöht, obwohl es bereits vorher zu den am schnellsten wachsenden IT-Trends in Deutschland gehörte.

„Deutsche Unternehmen wenden sich wegen des zusätzlichen Drucks in diesem Jahr noch wesentlich schneller und umfangreicher der Cloud zu als zuvor schon“, sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei ISG EMEA mit Sitz in Deutschland. „Davon profitiert AWS, aber auch ihre Partner, die Unternehmen bei der Implementierung und dem Betrieb von cloudbasierten Systemen unterstützen. Unternehmen nutzen dieses wachsende Ökosystem, um ihre Art, wie sie Geschäfte machen, zu verändern.“

Zusätzlicher Kostendruck, die wachsende Abhängigkeit vom Internet der Dinge (IoT) und der Bedarf an virtueller Zusammenarbeit zwischen plötzlich im Homeoffice arbeitenden Kollegen führten dazu, dass in diesem Jahr mehr deutsche Unternehmen sich für cloudbasierte Anwendungen und Dienste entschieden, so die Studie. Demnach verfügen Hyperscale-Anbieter wie AWS hier über die Größe und Flexibilität, um schnell zu skalieren und dieser Nachfrage gerecht zu werden.

AWS-Partner spielen eine wichtige Rolle bei diesem zunehmend wichtigen Trend, insbesondere bei der Unterstützung von Unternehmen bei deren Cloud-Migration, so ISG. Von der Pandemie getrieben, mussten viele Unternehmen sowohl neue als auch bestehende Anwendungen in die Cloud migrieren, während sie zugleich oft Container-Technologien einführten. Die Partner im Ökosystem unterstützen Unternehmen auch durch Beratung mit Blick auf AWS – ein in Deutschland sehr wettbewerbsintensiver Markt.

Die wachsende Hinwendung deutscher Unternehmen zu Datenanalytik und maschinellem Lernen sowie die zunehmenden Datenmengen aus Quellen wie IoT-Systemen lässt sie ebenfalls auf die Cloud und auf AWS-Partner setzen, so die Studie weiter. Diese Anbieter unterstützen bei komplexen Aufgaben, wie der Integration von cloudbasierten Datenspeichern in die bestehende Speicherinfrastruktur.

Der deutsche ERP-Riese SAP verlässt sich bei der Bereitstellung seiner Software nun stark auf die Public Cloud und nimmt ISG zufolge sogar Gewinnrückgänge in Kauf, um in diesem Markt zu wachsen. Der relativ junge Markt für SAP in der Public Cloud wachse, da SAP sein AWS-basiertes Produktportfolio um die Option erweitert habe, zahlreiche Geschäftstätigkeiten über die Cloud zu erledigen.

Der „ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Report Germany 2020“ bewertet die Leistungen von 54 Anbietern in sechs Marktsegmenten (Quadranten): „SAP Workloads“, „Data Analytics & Machine Learning“, „Internet of Things“, „Migration & Container Solutions“, „Managed Service Partners“ und „Consulting Services Providers“.

Die Studie nennt Accenture und Capgemini in allen sechs Marktsegmenten „Leader“ sowie Atos und DXC Technology in jeweils fünf Quadranten. Wipro ist „Leader“ in vier Marktsegmenten sowie Claranet, Cognizant, IBM, Rackspace Technology, tecRacer und T-Systems in jeweils drei. Materna wird in zwei Quadranten als „Leader“ bewertet. AllCloud, Arvato Systems, Deloitte, direkt gruppe, Lemongrass Consulting, NTT DATA, OPITZ CONSULTING, PlusServer, Reply, Siemens, Software AG, TCS und um (eine Orange Business Services Company) werden in jeweils einem Marktsegment als „Leader“ genannt.

Zudem wird Cognizant in zwei Quadranten als „Rising Star“ bezeichnet – nach ISG-Definition Unternehmen mit „vielversprechenden Portfolios“ und „hohem Zukunftspotenzial”. Mphasis und PwC sind in jeweils einem Quadranten „Rising Star”.

Eine angepasste Version der Studie ist bei Rackspace erhältlich.

Die Studie „ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Report Germany 2020“ ist für Abonnenten sowie für den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website verfügbar.

Über ISG Provider Lens™

Die Studienreihe ISG Provider Lens™ Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa und Lateinamerika sowie in den USA, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Skandinavien, Brasilien und Australien/Neuseeland. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite: https://isg-one.com/research/isg-provider-lens.

Die ISG Provider Lens™-Serie ergänzt die ISG Provider Lens Archetype-Studien, die als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente bewerten.

Seit diesem Jahr enthält jede ISG Provider Lens™-Studie eine „Global Summary“. Abonnenten der Studie erhalten so ein besseres Verständnis der Provider-Fähigkeiten über alle von der Studie abgedeckten geografischen Märkte hinweg. Alle ISG-Providers Lens™-Studien enthalten nun zudem Informationen zum Unternehmenskontext. Dies unterstützt Führungskräfte dabei, schnell wichtige Erkenntnisse mit Blick auf ihre Rollen und Verantwortlichkeiten zu erhalten.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (ISG), (NASDAQ: III) ist ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 700 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowie Service- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence und schnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusive Automatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren auf Sourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services für den Netzwerkbetrieb, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb, Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichen neuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz in Stamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist in mehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt für sein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt, tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweit führende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf den umfangreichsten Marktdaten der Branche basieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

