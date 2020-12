SCC France, leader auprès de partenaires technologiques majeurs, a lancé cette année la première édition de son événement numérique SCC Digital Week, une semaine entièrement digitale. Pour cet événement d’envergure, plus de 1 300 personnes se sont connectées pour assister aux différentes présentations et ateliers. L’écho était forcément en lien avec l’actualité de la Covid : sécurité des accès, cloud, télétravail, innovation, digitalisation de la santé, hybridation, datacenter, réseau, Edge computing, IOT, etc.

La Digital Week, c’était aussi l’occasion de dresser un bilan des années écoulées, qui, selon Didier Lejeune, CEO de SCC France, étaient très encourageantes : « La croissance de notre société a été impressionnante. Le chiffre d’affaires a été multiplié par deux en l’espace de 10 ans. Nous avons réalisé 600M€ de plus en 4 ans, une véritable Success story du marché de l’IT. »

Malgré le confinement, SCC a maintenu son activité pour répondre aux besoins urgents de ses clients :« Nous bénéficions de toutes les ressources et expertises nécessaires pour accompagner durablement nos clients dans leur transformation digitale et franchir dès la fin de l’année la barre des 1,7 Md€ de chiffre d’affaires !»

Savoir où l’on va : Performance 2024

Beaucoup de clients ETI souffrent de cette crise, et comme le souligne Didier Lejeune : « Nous les encourageons à accélérer leur transformation digitale afin d’être plus agile que jamais pour lutter contre ces menaces économiques. »

SCC France va réaliser en interne son plan de transformation Performance 2024 afin d’être encore plus compétitif, d’où le thème de ce Kick Off digital « Changeons de Cap ». Pour mener à bien cette transformation, SCC vient de nommer Sébastien Vandervannet à la tête de la Direction des Opérations.

Les femmes à l’honneur à la SCC Digital Week

Alors que le milieu de l’informatique semble se décliner encore très souvent au masculin, les femmes étaient à l’honneur durant cette Digital Week. En ce sens, SCC France se distingue fortement des autres acteurs du marché et démontre sa capacité à faire bouger les lignes existantes dans la profession.

Témoignage clients

De nombreux clients ont été mis à l’honneur. L’UGAP a développé plusieurs axes de sa transformation digitale. Lacoste a abordé la question de la consolidation de son environnement Oracle, alors que le Conseil Départemental des Bouches du Rhône a choisi l’axe stratégique du Wifi.

Des ateliers riches en enseignements

La SCC Digital Week a été particulièrement intense et riche en ateliers, avec l’appui des partenaires. Il a notamment été abordé les nouveaux besoins engendrés par la crise de la Covid, tout en apportant des conseils éclairés pour accompagner les clients à développer et mettre en œuvre des solutions répondant à ces nouveaux enjeux, prenant en compte cette nouvelle donne.

La sécurisation des accès

Côté réseau et sécurité, Aruba est intervenu sur le thème de l’Edge Plateform Service avec l’IA au cœur des réseaux. Trend Micro a mis en avant l’importance de sécuriser ses Endpoints à travers l’unification de tous les silos, alors que Rubrik expliquait comment lutter efficacement contre les ransomwares, véritables fléaux pour les sociétés impactées.

« Nous avons vu comment gérer l’explosion du volume de données NAS avec NetApp, et les demandes de projets VDI pendant le confinement avec Nutanix. L’avenir du datacenter était aussi l’une de nos préoccupations, comment automatiser et optimiser son infrastructure, avec Purestorage. Côté Workspace, Citrix et Microsoft ont abordé les nouveaux défis des DSI autour du Workplace en termes de sécurité, de modernisation et de performance. »

Le cloud hybride toujours plébiscité par les entreprises

Le Cloud était au cœur de plusieurs ateliers, notamment l’accélération de l’hybridité du cloud avec Vmware, comment construire un modèle hybrid multicloud cohérent, avec DELL Technologies. L’importance des modèles cloud hybrides a été également mise en lumière par Veritas pour permettre aux entreprises d’atteindre leurs objectifs stratégiques. Oracle a évoqué la question de la révolution des usages face aux exigences de sécurité dans le cloud.

Les grandes tendances de l’innovation

L’Innovation s’est invitée elle aussi dans presque tous les discours de cette SCC Digital Week, avec à l’unisson un même objectif : permettre aux entreprises d’augmenter leur productivité, améliorer la qualité de leurs produits, de leurs services, et développer des compétences clés. L’Edge Computing, l’IA ou encore l’IOT étaient les maîtres-mots dans le développement des usages « connectés », l’un des thèmes privilégiés de notre partenaire Diamond DELL Technologies expliquant sa vision autour de l’enjeu majeur de réussir la transformation des territoires vers les smart cities, les villes intelligentes.

Innovation et Santé

L’innovation a également un grand rôle à jouer dans le secteur de la santé. SCC et ses partenaires œuvrent chaque jour pour une santé plus fluide, de qualité, grâce à une organisation digitale optimisée et décloisonnée. Soutenir le transfert de connaissances et les échanges entre professionnels de la santé devient primordial dans les hôpitaux.

https://scc-digitalweek.live/replay/