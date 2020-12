December 09, 2020 08:54 ET

Peale mitmeid bürokraatilisi takistusi, sai Iztok Parkside hoone kasutusloa. Bulgaarias on kasutusluba eelduseks eluruumide lõppmüükide vormistamiseks. Käesoleval nädalal alustatakse aktiivselt korterite üleandmise ning asjaõiguslepingute sõlmimisega.

Iztok Parkside hoone koosneb 67 korterist, millest hetkel on eelmüügita 8 korterit. Projekti oodatav kogutulu on 10 miljonit eurot.

Arco Vara juhataja kommentaar: „Täname kannatlikke kliente, kes ootasid ligi aasta aega kauem kui algselt planeeritud ega taganenud ostusoovist. Samuti saame väita, et juhtkonna vahetus Bulgaarias on toomas tulemusi. Seoses COVID-19 ja eelolevate pühade poolt limiteeritud aja tõttu jääb suur osa tulust küll 2021. aastasse, kuid müügitulu realiseerimise ees olnud takistused on ületatud.“