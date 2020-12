La certification ISO 27001 témoigne de l’adhésion de Nuvei à des contrôles de sécurité rigoureux et aux meilleures pratiques du secteur de la sécurité de l’information



MONTRÉAL, 09 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique de paiement mondial de marques florissantes, annonce sa certification officielle IQNet sous ISO 27001 pour la gestion de la sécurité de l’information. Cette certification illustre l’engagement de l’entreprise et son souci de mettre en œuvre les directives de sécurité les plus strictes qui soient.

Une filiale en propriété exclusive de Nuvei a été évaluée et jugée conforme aux exigences de la norme ISO/IEC 27001:2013 pour la surveillance, la mesure, l’analyse et l’évaluation des systèmes dans le cadre d’un audit externe. Comptant 35 membres de 30 pays et détenant environ 30 % de toutes les certifications dans le monde, IQNet est le plus grand réseau mondial de certification. Les entreprises certifiées ISO 27001 s’engagent à respecter les meilleures pratiques du secteur de la sécurité de l’information.

Cette certification renforce encore davantage la position de Nuvei en tant que fournisseur de solutions de traitement des paiements d’avant-garde pour le commerce électronique, y compris les services d’acquisition, de gestion de la conciliation des comptes, de gestion des risques et de prévention des fraudes. Ces solutions sont adaptées aux marchés à forte croissance du commerce mobile et électronique, ce qui permet aux clients de l’entreprise d’accepter plus de 450 types de paiement sur une plateforme sécurisée de bout en bout.

« L’adoption du cadre de sécurité ISO 27001 reflète notre engagement continu à améliorer notre position en matière de sécurité tout en intégrant un cadre de sécurité plus strict dans l’ensemble de notre organisation mondiale, a déclaré Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction. Nous continuons de nous investir dans le respect et le dépassement des exigences en matière de protection des données afin de répondre de manière proactive à l’évolution des menaces de sécurité. Nos clients peuvent être assurés que nos efforts pour maintenir la sécurité de leurs données de transaction restent une priorité essentielle. »

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le partenaire technologique de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive qui offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement au monde prend en charge 450 modes de paiement locaux et alternatifs et près de 150 devises. Nous voulons faire du monde entier un marché local. Pour en savoir plus, consultez le www.nuvei.com.

Information prospective

