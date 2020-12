MONTRÉAL, 09 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce aujourd’hui qu’elle participera à la 13e conférence annuelle pour investisseurs LD Micro Main Event le lundi, 14 décembre à 13h HNE (la conférence aura lieu en anglais). Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce, présentera la compagnie devant une audience virtuelle et en direct.



« La 13e conférence annuelle LD Micro est une excellente opportunité d’en dire plus à davantage d’investisseurs sur notre compagnie phénoménale et nos plans de transformer mdf commerce en un joueur d’importance mondiale en commerce électronique », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. « En utilisant cette conférence très respectée comme tremplin, au cours des prochains trimestres, nous avons l'intention de diffuser notre message aux investisseurs partout en Amérique du Nord ».

Enregistrez-vous ici : ve.mysequire.com/

Le Main Event aura lieu dans un nouveau format unique, les entreprises ayant 10 minutes pour présenter, suivies de 10 minutes de questions-réponses par un panel d'investisseurs et d'analystes.

« Le moment est enfin venu de faire quelque chose de différent dans le monde des conférences virtuelles. Voyons si nous pouvons réaliser quelque chose qui peut être apprécié à la fois par les dirigeants et les investisseurs », a déclaré Chris Lahiji, fondateur de LD, désormais filiale à 100% de SRAX, Inc.

Le Main Event aura lieu les 14 et 15 décembre, exclusivement sur la plateforme Sequire Virtual Events.

Consultez le profil de mdf commerce ici : https://www.ldmicro.com/profile/MDF.TO

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF), auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos de LD Micro/SEQUIRE

LD Micro a débuté en 2006 dans le seul but d'être une ressource indépendante du monde des microcap. Ce qui a commencé comme une infolettre mettant de l’avant des entreprises uniques, s'est transformé en une plateforme événementielle prééminente dans l’industrie. Pour plus d'informations, veuillez visiter ldmicro.com.

Le prochain Main Event mettra en évidence un nouveau format qui profitera à la fois aux dirigeants et aux investisseurs du monde entier.

En septembre 2020, LD Micro. Inc. a été acquise par SRAX, Inc., une société de technologie financière qui rend disponible des données et des informations pour les sociétés cotées en bourse. Grâce à sa plateforme d’intelligence et de communication de premier plan pour les investisseurs, Sequire, les entreprises peuvent suivre les comportements et les tendances de leurs investisseurs et utiliser ces informations pour entrer en relation avec des investisseurs actuels et potentiels sur tous les canaux de marketing. Pour plus d'informations sur SRAX, visitez srax.com et mysequire.com.

Plus de renseignements:

mdf commerce

André Leblanc

Vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : aleblanc@mdfcommerce.com

Source: mdf commerce inc. via LD Micro