CHICAGO, 09 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les entreprises hautement réglementées ne peuvent plus se concentrer uniquement sur le respect des réglementations environnementales. Les investisseurs, les dirigeants d'entreprises et le public s'attendent à une performance maximale des actifs ainsi qu'à une réduction de l'impact environnemental. Pour aider les entreprises à répondre à ces attentes, Sphera , fournisseur leader à l'échelle mondiale de logiciels de gestion intégrée des risques, de services de conseil et de données, a lancé une nouvelle solution de comptabilité environnementale basée dans le cloud qui réduit la charge de conformité réglementaire des utilisateurs tout en fournissant des informations avancées pour améliorer la durabilité environnementale.



La nouvelle solution de comptabilité environnementale est disponible sur SpheraCloud , logiciel en tant que service (SaaS) et plateforme mobile multi-locataires de Sphera qui fournit une suite intégrée d'applications pour atténuer et gérer de manière proactive les risques pour la sécurité, la durabilité et la productivité dans l'ensemble d'une entreprise.

SpheraCloud Environmental Accounting propose un large éventail de fonctionnalités de gestion des données et de calcul pour les inventaires d'émissions, le reporting d'entreprise et le reporting sur les gaz à effet de serre nécessaires pour satisfaire aux programmes réglementaires rigoureux d'aujourd'hui.

Sans la technologie et les outils adéquats en place, la gestion de la complexité du reporting réglementaire requis laisse peu de temps pour se concentrer sur l'optimisation. SpheraCloud Environmental Accounting présente des données quantitatives et qualitatives sur la gestion des émissions au sein d'un seul écran dynamique. Cela réduit considérablement le temps et les efforts requis pour créer des rapports et des affichages informatifs, ce qui permet de gagner du temps et d'atténuer de manière proactive les risques liés à la non-conformité.

SpheraCloud Environmental Accounting apporte une grande transparence au calcul des émissions d'une entreprise. Les données alimentent également les initiatives de durabilité d'entreprise en fournissant des informations d'émissions précises, centralisées et standardisées sur les outils de reporting d'entreprise et aident à garantir la conformité avec un système de registre d'entreprise unique et traçable pour les données d'émissions et d'exploitation.

« En nous appuyant sur les décennies d'expérience de Sphera dans l'utilisation du puissant moteur réputé pour le calcul des émissions, nous avons maintenant fait de l'architecture et de la plateforme une offre de gestion des risques entièrement intégrée pour SpheraCloud », a déclaré Paul Marushka, président et PDG de Sphera. « Nous avons encore amélioré toutes les facettes de l'expérience utilisateur pour rendre le tout fluide, de la saisie des données au dépannage en passant par le reporting. L'ensemble est alimenté par le moteur de calcul en temps réel qui fournit des informations exploitables immédiates pour stimuler les performances. En outre, SpheraCloud Environmental Accounting est conçue pour permettre aux clients de se lancer au plus vite en vue d'un retour sur investissement plus rapide. »

Regardez la vidéo de démonstration ou la brochure pour découvrir comment les solutions de comptabilité environnementale de Sphera peuvent aider votre entreprise à passer de la conformité environnementale à la performance environnementale.

À propos de Sphera

Sphera crée un monde plus sûr, plus durable et plus productif. Notre plateforme innovante de gestion des risques basée sur le cloud connecte une quantité sans précédent d'informations qui permettent d'obtenir des connaissances plus approfondies au sein d'une entreprise. Nous mettons en œuvre, intensifions et optimisons les stratégies intégrées de gestion des risques afin d'aider les clients à identifier, gérer et atténuer les risques dans les domaines de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la durabilité, de la gestion des risques opérationnels et de la gérance des produits.