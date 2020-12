The Conference Board of Canada

OTTAWA, 09 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon une étude du Conference Board du Canada réalisée en partenariat avec le Centre des Compétences futures, bon nombre d’écoles secondaires des régions septentrionales et éloignées ne préparent pas bien les apprenants autochtones aux études postsecondaires en sciences, technologies, génie et mathématiques (STGM). La solution à ce problème passe par des changements à tous les niveaux du système d’éducation.



À l’heure actuelle, les Autochtones représentent plus de 4 % de la population adulte au Canada, mais ils sont moins de 2 % à occuper des emplois en STGM. En 2015, Universités Canada a constaté que plus de 80 % des universités canadiennes essayaient de faciliter la transition des étudiants autochtones vers les études postsecondaires. Divers services ciblés sont offerts, dont de l’aide financière, des conseils financiers, des activités sociales et culturelles et des espaces désignés. Cependant, les efforts actuels et les mesures de réformes devront être renforcés et élargis afin d’accroître le nombre d’étudiants autochtones inscrits à des programmes d’études postsecondaires en STGM.

« Notre étude a révélé que les étudiants autochtones vivant dans des régions rurales et éloignées qui manquent de ressources sont moins susceptibles d’être préparés aux études en mathématiques et en sciences de niveau collégial ou universitaire que les étudiants en milieu urbain, déclare Jane Cooper, chargée de recherche au Conference Board du Canada. Malheureusement, les apprenants autochtones continuent d’être limités par l’absence de réformes à grande échelle du système d’éducation dans les écoles, de la maternelle à la 12e année. »

Entretemps, il est primordial qu’on soutienne les programmes d’accès et de persévérance scolaire destinés aux étudiants autochtones dans les collèges et universités du Canada. Par exemple, l’Engineering Access Program (programme d’accès au génie) de l’Université du Manitoba a, au cours des vingt dernières années, aidé 134 étudiants autochtones en génie à terminer leurs études. L’Aboriginal Access to Engineering Initiative (initiative pour l’accès des Autochtones au génie) de l’Université Queen’s a permis de faire passer le nombre d’étudiants autochtones en génie de quatre en 2011 à plus de 50 en 2020.

Les programmes d’accès aux études et de persévérance scolaire en STGM sont aussi à l’origine de changements institutionnels qui rendent les universités et les collèges plus porteurs d’intégration pour les apprenants autochtones. Leur portée ne s’est pas limitée à aider les étudiants à obtenir leur diplôme; ils ont changé les procédures d’admission des étudiants dans les établissements, la manière de les évaluer et de leur enseigner la matière en classe, ainsi que la façon dont sont exécutés les programmes.

« Des progrès sont réalisés, mais ils doivent se poursuivre, déclare Pedro Barata, directeur général du Centre des Compétences futures. Les programmes d’accès aident, certes, les étudiants autochtones à obtenir un diplôme en STGM, mais ils améliorent aussi l’expérience universitaire pour l’ensemble des étudiants. Cependant, si on veut accroître le nombre d’étudiants autochtones qui réussiront à long terme, une réforme plus vaste de l’enseignement s’impose. »

