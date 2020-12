BURNABY, British Columbia, Dec. 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-Wave Systems Inc., ein führender Anbieter von Quantencomputing-Systemen, -Software und -Services, hat heute ein einzigartiges systemübergreifendes Softwaretool eingeführt, das eine Interoperabilität zwischen Quanten-Annealing-Systemen und Quantencomputern mit Gate-Modell herstellt. Das Open-Source-Plugin ermöglicht Entwicklern die einfache Überführung von quadratischen Optimierungsproblemen im Qiskit™-Format von IBM in das QUBO-Format (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) von D-Wave. So können sie dasselbe Problem in jedem Quantensystem lösen, das in Qiskit unterstützt wird. Der Code ist kostenlos als Standalone-Paket in GitHub erhältlich und stellt einen wichtigen Meilenstein für die Branche dar: Die Möglichkeit, reale Anwendungen sowohl mit Gate-Modell- als auch mit Annealing-Quantencomputern zu nutzen, zu testen, zu lösen und zu vergleichen. Erstmals können Entwickler und zukunftsorientierte Unternehmen die Vorteile verschiedener Systeme für ihre Anwendungen genau beurteilen.



Interoperabilität ist ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung transformativer Technologien. Bisher gab es keine bequeme Möglichkeit, dieselben Probleme an Solver auf Gate- und D-Wave-Systemen zu senden oder die Ergebnisse aus den beiden verschiedenen Quantencomputing-Systemen direkt zu vergleichen. Die Verwendung von Hardware und Software verschiedener Quantencomputing-Anbieter erforderte daher bisher erhebliche Investitionen, um Entwickler mit Code, Solvern und SDKs vertraut zu machen.

Das branchenweit erste Open-Source-Paket von D-Wave beseitigt diese Hindernisse. Qiskit-Nutzer können jetzt Ising-Hamilton-Funktionen an den D-Wave-Quantum-Computer senden, sowie auch an alle von Qiskit unterstützten Systeme mit Gate-Modell. Durch den transparenten Vergleich verschiedener Paradigmen haben Quantenentwickler jetzt die Flexibilität, verschiedene Systeme auszuprobieren. Gleichzeitig erhalten die Unternehmen wichtige Einblicke in die Leistung, damit sie Quantenanwendungen identifizieren, erstellen und skalieren können.

Das Unternehmen rief auch die Benutzer dazu auf, ihre Arbeit zu veröffentlichen.

„Um ein vollständig ausgereiftes Quantencomputer-Ökosystem zu entwickeln, benötigen Entwickler und Unternehmen gleichermaßen Zugriff auf verschiedene Quantensysteme und die Möglichkeit, die Leistung verschiedener Architekturen zu vergleichen“, so Alan Baratz, CEO von D-Wave. „In den nächsten Jahren wird die Verbreitung von Quantenanwendungen zunehmen, und Unternehmen müssen in der Lage sein, fundierte Entscheidungen über ihre Investitionen und Initiativen im Bereich Quantencomputing zu treffen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Es reicht nicht mehr aus, sich nur darum zu kümmern, ob das System funktioniert. Stattdessen möchten Unternehmen bewerten, welche Systeme ihnen den größten Mehrwert bieten. Wir bieten die Möglichkeiten dafür und ermutigen die Benutzer des Tools, ihre Arbeit zu teilen und ihre Ergebnisse zu veröffentlichen.“

Diese Neuigkeiten entsprechen dem ständigen Bestreben von D-Wave, praktisches Quantencomputing durch Zugriff auf die leistungsstärkste Quanten-Hardware, -Software und -Tools zu ermöglichen. Im Jahr 2018 brachte D-Wave den Leap™ Quanten-Cloud-Service und das Open-Source-Kit Ocean™ SDK auf den Markt. Im Februar 2020 wurde Leap um neue Hybrid-Solver-Dienste erweitert, die reale Probleme lösen, wie sie in Unternehmensumgebungen vorkommen. Ende September stellte D-Wave das Advantage™-Quantensystem mit mehr als 5000 Qubits, 15-Wege-Qubit-Konnektivität und erweiterten Hybrid-Solver-Diensten zur Verfügung, die Probleme mit bis zu einer Million Variablen ausführen können. Die Kombination aus der Rechenleistung von Advantage und der Skalierbarkeit zur Lösung realer Probleme mit den Hybrid-Solver-Diensten in Leap ermöglicht es Unternehmen erstmals, leistungsstarke, hybride Echtzeit-Quantenanwendungen auszuführen. Mit dem neuen systemübergreifenden Softwaretool können Benutzer ihre Anwendungen jetzt über verschiedene Annealing- und Gate-Modell-Systeme hinweg vergleichen, um die Leistungsvergleiche besser zu verstehen und davon zu profitieren.

Um das Plugin für die paradigmenübergreifende Integration kostenlos herunterzuladen und zu installieren, klicken Sie hier.

Als Teil seines Engagements, Unternehmen die Entwicklung von Quantenanwendungen für die Produktion zu ermöglichen, hat das Unternehmen außerdem D-Wave Launch™ eingeführt, ein Startprogramm für Unternehmen, die noch heute mit der Entwicklung hybrider Quantenanwendungen beginnen möchten, aber möglicherweise zusätzlichen Support benötigen.

