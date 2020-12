BURNABY, Colombie-Britannique, 09 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-Wave Systems Inc ., le leader des systèmes, logiciels et services informatiques quantiques, a lancé aujourd'hui le premier outil logiciel multi-systèmes en son genre offrant une interopérabilité entre les ordinateurs quantiques employant un modèle de passerelle et les systèmes de recuit. Le plugin open-source permet aux développeurs de cartographier facilement les entrées d'optimisation quadratique au format Qiskit™ d'IBM vers le format d'optimisation binaire quadratique sans contrainte (quadratic unconstrained binary optimization, QUBO) de D-Wave et de résoudre la même entrée sur tout système quantique pris en charge dans Qiskit. Le code est disponible gratuitement en tant que progiciel indépendant dans GitHub et marque une étape majeure de l'industrie : la capacité d'utiliser, de tester, de résoudre et de comparer des applications réelles avec à la fois des ordinateurs quantiques de passerelle et de recuit. Pour la première fois, les développeurs et les entreprises avant-gardistes peuvent bénéficier d'une une véritable évaluation des avantages des différents systèmes sur leurs applications.

L'interopérabilité est une étape cruciale dans la maturation des technologies de transformation. Jusqu'à présent, il n'existait pas de moyen pratique d'envoyer les mêmes problèmes aux solveurs sur les systèmes de passerelle et D-Wave, ni d'obtenir des comparaisons directes des résultats des deux systèmes informatiques quantiques différents. Avant aujourd'hui, l'utilisation du matériel et des logiciels d'un autre fournisseur d'informatique quantique nécessitait un investissement considérable pour familiariser les développeurs avec le code, les solveurs et les SDK.

Le progiciel open-source de D-Wave, le premier en son genre dans le secteur, supprime ces obstacles. Les utilisateurs de Qiskit peuvent désormais soumettre les hamiltoniens d'Ising à l'ordinateur quantique D-Wave, en plus de n'importe quel système de passerelle pris en charge par Qiskit. Désormais, la transparence et la comparaison entre les paradigmes offriront aux développeurs quantiques la flexibilité d'essayer différents systèmes, tout en fournissant aux entreprises des informations clés sur les performances afin qu'elles puissent identifier, construire et mettre à l'échelle des applications quantiques.

La société a également demandé aux utilisateurs de publier leur travail.

« Pour que l'écosystème de l'informatique quantique arrive à pleine maturité, les communautés de développeurs et d'entreprises doivent avoir accès à divers systèmes quantiques et pouvoir comparer les performances trans-architecturales », a déclaré Alan Baratz, PDG de D-Wave. « Les prochaines années apporteront une prolifération d'applications quantiques, et les entreprises doivent être en mesure de prendre des décisions éclairées concernant leurs initiatives et investissements dans l'informatique quantique pour rester compétitives. Nous sommes allés au-delà des mesures qui étudient la question "le système fonctionne-t-il ?". Au lieu de cela, les entreprises veulent comparer les systèmes qui ajoutent le plus de valeur à leurs activités. Nous ouvrons la porte à cela et nous encourageons les utilisateurs de l'outil à partager leur travail et à publier leurs résultats. »

La nouvelle est conforme à la mission continue de D-Wave consistant à fournir une informatique quantique pratique via l'accès au matériel, aux logiciels et aux outils quantiques les plus puissants. En 2018, D-Wave a lancé sur le marché le service de cloud quantique Leap™ et le SDK open-source Ocean™. En février 2020, Leap s'est étendu pour inclure de nouveaux services de solveur hybride afin de résoudre des problèmes réels d'entreprises. À la fin du mois de septembre, D-Wave a lancé le système quantique Advantage™, avec plus de 5 000 qubits et une connectivité qubit 15 voies, et a étendu les services de solveur hybride pouvant exécuter des problèmes avec jusqu'à un million de variables. La combinaison de la puissance informatique d'Advantage et de l'échelle pour résoudre les problèmes réels avec les services de solveur hybride de Leap permet aux entreprises d'exécuter pour la première fois des applications quantiques hybrides performantes en temps réel. De plus, avec le nouvel outil logiciel multi-systèmes, les utilisateurs peuvent désormais comparer leurs applications entre les systèmes de recuit et de passerelle, afin de mieux comprendre et de bénéficier des comparaisons de performances.

Pour télécharger et installer gratuitement le plug-in d'intégration multi-paradigmes, cliquez i c i .

Dans le cadre de son engagement à permettre aux entreprises de construire des applications quantiques en production, la société a aussi mis en œuvre D-Wave Launch ™, un programme d'aide au démarrage pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans la construction d'applications quantiques hybrides aujourd'hui mais qui peuvent avoir besoin d'une assistance supplémentaire.

D-Wave est le chef de file du développement et de la fourniture de systèmes, logiciels et services informatiques quantiques et le premier fournisseur commercial au monde d'ordinateurs quantiques. Notre mission est de libérer la puissance de l'informatique quantique pour le monde. Nous y parvenons en produisant de la valeur client avec des applications quantiques pratiques pour résoudre des problèmes dans des domaines aussi variés que la logistique, l'intelligence artificielle, la science des matériaux, la découverte de médicaments, la cybersécurité, la détection des défauts et la modélisation financière. Les systèmes de D-Wave sont utilisés par certaines des organisations les plus avancées au monde, notamment NEC, Volkswagen, DENSO, Lockheed Martin, USC et le Laboratoire national Los Alamos. Avec un siège social situé près de Vancouver, au Canada, les activités américaines de D-Wave sont basées à Palo Alto, en Californie, et à Bellevue, dans l'État de Washington. D-Wave dispose d'une base d'investisseurs de premier plan, comprenant notamment PSP Investments, Goldman Sachs, BDC Capital, NEC Corp. et In-Q-Tel. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Web : www.dwavesys.com .