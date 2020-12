VAL-D’OR, Québec, 09 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION EXPLORATION ILEDOR (« Iledor » ou la « Société ») (NEX : ILE.H) annonce être en pourparlers avec la firme pharmaceutique Laboratoire LSL Inc. (« Laboratoire LSL ») dans la perspective de réaliser une transaction majeure qui puisse résulter à un changement dans les activités de la Société et une inscription boursière (les « Pourparlers »). Ces Pourparlers s’inscrivent dans l’évaluation continuelle que la direction et le conseil d’administration effectuent afin d’évaluer diverses alternatives stratégiques pour le repositionnement de la Société dans le meilleur intérêt de ses actionnaires.



En effet, le conseil d’administration de la Société a des obligations fiduciaires envers ses actionnaires d’examiner toutes les avenues possibles afin de faire i) fructifier l’avoir des actionnaires, ii) préserver son fonds de roulement et iii) offrir le meilleur usage possible de son statut de véhicule public. Dans cette optique, la Société poursuit d’ailleurs ses efforts pour compléter les informations financières requises permettant la levée de l’interdiction d’opérations sur ses titres. La direction tiendra ses actionnaires informés de tout développements à venir et de l’évolution des Pourparlers avec Laboratoire LSL.

Au terme des Pourparlers, et si la direction convient de termes et conditions satisfaisants pour Îledor, le conseil d’administration sera informé et le projet sera soumis à son approbation pour ensuite être soumis aux actionnaires. La Société ne peut établir un échéancier ni une estimation des coûts étant donné qu’aucune transaction formelle n’a encore été formalisée avec Laboratoire LSL. Dans l’éventualité où la Société formaliserait un projet de transaction avec Laboratoire LSL, celui-ci serait assujettie aux politiques et à l’approbation préalable de la Bourse de croissance TSX. La Société tient à réitérer qu’il n'y a aucune certitude qu'une transaction sera conclue suite aux Pourparlers.

A propos de Laboratoire LSL

Laboratoire LSL est une société de plus de 65 employés qui développe, fabrique et distribue des produits pharmaceutiques stériles ophtalmiques et injectables ainsi que des produits de santé naturels. Laboratoire LSL se distingue des autres entreprises de son secteur par son solide réseau de partenaires et de collaborateurs lui fournissant une vaste expertise dans la fabrication et le développement des produits pharmaceutiques ainsi que leur commercialisation.

Laboratoire LSL dispose d’usines situées à La Pocatière et à Upton où leurs suppléments alimentaires et vitamines (sous forme de comprimés et capsules) et produits pharmaceutiques ophtalmiques et injectables stériles y sont développés et fabriqués. La vision d’affaires de Laboratoire LSL est de développer et de fabriquer des produits selon les plus hauts standards en matière de qualité pour le compte de ses clients, au Canada et à l’étranger.

Faits saillants :

Équipe de professionnels dynamique, vouée à la croissance (interne et externe) avec une stratégie d’innovation dans le développement et la commercialisation de produits génériques et pharmaceutiques stériles;

Locaux situés dans un complexe industriel à Sainte-Anne-de-la-Pocatière d’une superficie d’environ 7 500 pieds carrés pour la fabrication de ses produits génériques de santé naturels;

Immeuble industriel situé à Upton pour la fabrication de ses produits stériles ophtalmiques et injectables. L’usine d’une superficie au sol de plus de 26 000 pieds carrés est érigée sur un terrain de 60 000 pieds carrés; et

Équipements modernes pouvant assurer le processus de fabrication, de mise en bouteille et d’étiquetage de produits naturels, incluant les produits sous forme de comprimés et de capsules, ainsi que la fabrication et la mise en tube ou en bouteille d’onguents, gouttes ophtalmiques et produits injectables.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Monsieur Bertrand Brassard, Président et Chef de la direction au (418) 817-0806.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Les énoncés faits au présent communiqué qui ne sont pas historiques sont des « énoncés de nature prospectives » et le lecteur est avisé que de tels énoncés ne sont pas des garanties de leur réalisation dans le futur et que les développements et résultats actuels peuvent varier de façon matérielle de ceux-ci dans ces « énoncés de nature prospectives ».