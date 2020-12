Impact de la pandémie sur le chiffre d’affaires annuel (- 20,8 %)

Paris, le 9 décembre 2020, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 4ème trimestre de l’exercice 2020 (août à octobre 2020) et pour l’exercice complet (septembre 2019 à octobre 2020).

Repli de l’activité au 4ème trimestre limité, malgré la fermeture échelonnée des casinos en octobre

Le trimestre a été perturbé par la pandémie de Covid-19 qui a entrainé la fermeture obligatoire de l’ensemble des casinos français tout au long du mois d’octobre 2020 et à partir des dates suivantes : Lyon Pharaon, Lyon Vert et Saint Galmier le 10 octobre, Palavas le 12 octobre, Aix-en-Provence (déjà fermé entre le 27 septembre et le 9 octobre) et La Ciotat le 17 octobre, 18 autres casinos le 24 octobre et les 14 derniers, le 29 octobre. A l’étranger, le casino de Crans-Montana (Suisse) a refermé ses portes le 21 octobre et celui d’Ostende (Belgique) le 29 octobre.

A ce jour, la reprise de l’exploitation des casinos français est attendue pour le 15 décembre sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Au 4ème trimestre 2020, le Produit Brut des Jeux (PBJ) atteint 155,0 M€ (-13,3 %).

En France, le PBJ recule de -16,9 % à 124,8 M€, pénalisé par une baisse de la fréquentation qui s’est accrue au fil du trimestre avec le développement d’une communication anxiogène au sujet de l’aggravation de la pandémie de Covid-19 pour s’achever par la fermeture de tous les casinos en octobre.

À l’étranger, le PBJ s’inscrit en forte hausse de +6,1 % à 30,2 M€ porté par l’activité des jeux traditionnels (+49,1 %) et plus particulièrement par la remarquable performance des jeux online et paris sportifs en Belgique (+90,3 %) qui profitent de la pandémie.

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) enregistre une baisse de -5,3 % à 77,0 M€.

Au global, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre s’établit à 93,9 M€, en recul de -12,0 %.

Chiffre d’affaires annuel en baisse de -20,8 % à 343,5 M€

Sur l’exercice 2020, le PBJ ressort à 525,7 M€ en retrait de -21,8 %. Ainsi, après prélèvements, le PNJ atteint 282,9 M€, en baisse de - 16,3%.

Au global, Groupe Partouche enregistre un chiffre d’affaires annuel de 343,5 M€ en diminution de -20,8 % (-90,0 M€) sur un an.

La baisse d’activité inhérente à la pandémie entrainera mécaniquement un recul de la rentabilité opérationnelle sur la période.

« Resort intégré » à Nagasaki

Suite au communiqué diffusé le 14 août dernier, Groupe Partouche et son partenaire Pixel Companyz précisent avoir choisi Nagasaki pour développer leur futur « resort intégré » et être en lice avec trois autres consortiums. La préfecture de Nagasaki a reçu le soutien des conseils préfectoral et municipal, ainsi que celui du secteur privé de la région de Kyushu. Elle fait partie des rares préfectures au Japon à s’être engagée dans le lancement d’un « resort intégré » et compte sur un fort soutien économique et politique des autres préfectures de la région de Kyushu.

ANNEXES

1- Chiffre d’affaires consolidé

En M€ 2020 2019 Variation Premier trimestre 126,7 116,6 +8,6% Deuxième trimestre 56,9 105,3 -46,0% Troisième trimestre 66,0 104,9 -37,1% Quatrième trimestre 93,9 106,7 -12,0% Chiffre d'affaires total consolidé 343,5 433,5 -20,8%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Quatrième trimestre

En M€ 2020 2019 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 155,0 178,7 -13,3% Prélèvements 78,0 97,4 -19,9% Produit Net des Jeux (PNJ) 77,0 81,2 -5,3% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 17,5 26,4 -33,5% Programme de fidélisation -0,6 -0,9 -36,9% Chiffre d'affaires total consolidé 93,9 106,7 -12,0%

2.2 – Cumul 12 mois

En M€ 2020 2019 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 525,7 672,7 -21,8% Prélèvements -242,8 -334,6 -27,4% Produit Net des Jeux (PNJ) 282,9 338,1 -16,3% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 62,7 98,8 -36,5% Programme de fidélisation -2,2 -3,4 -35,2% Chiffre d'affaires total consolidé 343,5 433,5 -20,8%

3- Ventilation du CA par secteur d’activité

3.1 – Quatrième trimestre

En M€ 2020 2019 Variation Casinos 82,4 95,6 -13,8% Hôtels 2,0 2,7 -26,4% Autres 9,5 8,4 +13,7% Chiffre d'affaires total consolidé 93,9 106,7 -12,0%

3.2 – Cumul 12 mois

En M€ 2020 2019 Variation Casinos 309,3 394,1 -21,5% Hôtels 4,6 8,5 -45,6% Autres 29,5 30,8 -4,3% Chiffre d'affaires total consolidé 343,5 433,5 -20,8%

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

