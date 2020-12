VAL-D'OR, Québec, 09 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Première Nation Cris de Waswanipi («PNCW») et Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) («Cartier») ont conclu un Accord d'Exploration Minière («AEM») pour faciliter l'exploration du projet Benoist. L'AEM met en place un cadre permettant à PNCW et Cartier de travailler ensemble avant, pendant et après la fin des activités d'exploration sur le territoire traditionnel de la PNCW.



“L’entente de la Paix des Braves [signée en 2001,] a établi un processus de consultation approprié pour les activités forestières qui permet la protection et l'atténuation des sites présentant des intérêts fauniques particuliers essentiels à la durabilité de notre mode de vie cri,” affirme Chef Marcel Happyjack. “L'AEM définit un cadre simple, basé sur la confiance et la communication, facilitant la consultation et le partage des connaissances traditionnelles avec Ressources Cartier avant, pendant et après la fin des activités d'exploration. Un grand pas en avant dans une consultation significative pendant les étapes d'exploration. Je remercie M. Cloutier pour son approche respectueuse et sa compréhension de notre réalité sociale et culturelle.”

“Cette entente cadre s’inscrit dans la démarche de saine gouvernance de notre entreprise et souligne le respect que nous avons pour la Première Nation Cris de Waswanipi. La communication de l’évolution des activités d’exploration du projet Benoist sera partagée en temps réel avec PNCW. Je remercie le chef M. Happyjack ainsi que le conseil pour son soutient dans cette démarche” Philippe Cloutier, Président et chef de la direction.

À propos de Cartier

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006, est basée à Val-d'Or, au Québec. Cette province s'est toujours classée parmi les meilleurs territoires miniers au monde, principalement en raison de sa géologie favorable, de son environnement fiscal attrayant et de son gouvernement pro-minier.

La société a une solide encaisse avec plus de 13,5 M $, ainsi qu’un important endossement corporatif et institutionnel incluant Mines Agnico Eagle, Merian Global et les fonds d’investissement du Québec.

La stratégie de Cartier consiste à concentrer ses efforts sur des projets aurifères offrant un potentiel d'accroissement rapide.

La société détient un portefeuille de projets d'exploration situés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec; l'une des régions minières parmi les plus prolifiques au monde.

La société se concentre sur l'avancement de ses 4 projets clés via des programmes de forage. Tous ces projets ont été acquis à des coûts raisonnables au cours des dernières années. Tous sont prêts à être forés avec pour cible l’extension géométrique des dépôts aurifères.

Les travaux d’exploration sont actuellement concentrés sur les propriétés Mine Chimo et Benoist afin d’en optimiser la valeur pour les investisseurs. La préparation des prochains travaux d’exploration est en cours afin de réaliser des programmes de forage respectivement sur les propriétés Benoist, Fenton puis Wilson.



À propos de la Première Nation Cris de Waswanipi

L'actuelle communauté de Waswanipi est située sur la route 113 le long de la rivière Waswanipi et elle est accessible par voiture. Le nom « Waswanipi » signifie « lumière sur l'eau », ce qui décrit bien une pratique de nos ancêtres, qui utilisaient des torches alimentées à l'huile de pin pour harponner et attraper les esturgeons qui se rassemblaient lors de la fraie à l'embouchure de la rivière Waswanipi.

Bien que le développement de la région ait eu une influence sur nos terres et notre communauté, nous restons dévoués à la gestion durable de nos ressources. Notre travail acharné et notre dévouement envers les réseaux de forêts modèles sont des exemples de ce qui peut être accompli grâce à une consultation et des recherches appropriées sur le développement de nos territoires traditionnels respectifs.