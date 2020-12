December 09, 2020 12:05 ET

Paris, le 9 décembre 2020 – 18 heures

Résultats du premier semestre de l’exercice 2020/2021

Résistance des résultats et renforcement de la situation de trésorerie

dans le contexte de crise sanitaire

Résultat opérationnel d’activité : 12,0 M€

Résultat net part du groupe : 7,2 M€

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce ses résultats semestriels 2020/2021, arrêtés par le Directoire le 9 décembre 2020 et en cours d’audit.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Dans un contexte de crise liée à la Covid-19 affectant l’intégralité de ce début d’exercice, le groupe SII réalise un premier semestre en recul maitrisé, soutenu par ses activités à l’international. Après un premier trimestre marqué par un confinement strict, le deuxième trimestre montre des signes favorables de reprise de l’activité : les équipes ont su saisir dès la fin du premier confinement des opportunités sur les nombreux secteurs dans lesquels le groupe SII est présent. Si la prudence doit rester de mise compte tenu de la situation toujours évolutive de la crise sanitaire et des mesures prises par les différents gouvernements, le groupe SII est confiant pour le trimestre prochain qui devrait ressortir en amélioration par rapport au deuxième trimestre de l’exercice. »

En M€

clos au 30 septembre 2020 S1

2019/2020 S1

2020/2021 Variation Chiffre d’affaires 325,90 301,21 - 7,6% Résultat opérationnel d’activité 24,08 12,03 - 50,1% Marge opérationnelle d’activité (% CA) 7,4% 4,0% - 3,4 pt Résultat opérationnel 23,33 11,27 - 51,7% Marge opérationnelle (% CA) 7,2% 3,7% - 3,5 pt Résultat net consolidé 14,77 7,15 - 51,6% Résultat net part du groupe 14,88 7,22 - 51,5% Effectif moyen 8 223 8 428 + 205 Effectif fin de période 8 342 8 334 - 8

Un 1er semestre 2020/2021 soutenu par la résistance des activités à l’international

Le chiffre d’affaires s’établit ce semestre à 301,2 M€ en recul de 7,6% à taux courants (-5,9% à taux constants), pénalisé par des périodes de confinement dans différents pays. Grâce à la résilience de l’activité à l’international, la part du chiffre d’affaires réalisée à l’étranger ressort à 53% sur le semestre.

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 140,2 M€, le deuxième trimestre affichant une reprise progressive de l’activité par rapport au premier trimestre. La diversité des secteurs d’activité dans lesquels le groupe intervient a favorisé ce début de reprise. Sur le semestre, l’activité a été portée par le secteur des Banques-Assurances-Mutuelles mais également par celui des Télécommunications. Le secteur de l’Aéronautique-Spatial-Défense, fortement impacté par la crise, reste parmi les premiers contributeurs à l’activité en France, les activités dans le secteur de la Défense ayant pu reprendre progressivement après le premier confinement et le groupe y ayant enregistré de nouveaux contrats.

Les activités à l’International atteignent 161,0 M€ de chiffre d’affaires sur le semestre, soit une croissance de 2,7% par rapport au même semestre de l’exercice précédent. La Pologne affiche une croissance remarquable de 20,8% (à taux constants) avec de bons résultats sur les secteurs Banques-Assurances-Mutuelles, Santé et Electronique. L’Allemagne, exposé sur les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile, ainsi que l’Espagne, exposé sur les secteurs des services, ressortent en décroissance, mais des signes de reprise sont notés en fin de semestre, en Espagne notamment.

Ce premier semestre s’achève avec des effectifs en décroissance, avec 8 334 collaborateurs contre 8 601 à fin mars 2020. Le groupe SII a en effet adapté son rythme de recrutement à la situation de crise. Le groupe poursuit ses efforts pour maintenir un haut niveau de qualité de vie au travail pour ses collaborateurs qu’ils soient en télétravail ou sur site, ou encore pour renforcer les compétences de ses équipes de Fungénieurs.

Bonne résistance de la marge opérationnelle à l’international et renforcement du niveau de trésorerie nette

A fin septembre 2020, le groupe SII délivre un résultat opérationnel d’activité de 12,03 M€. La marge opérationnelle d’activité s’établit à 4,0 %, en repli de 3,4 points, ce contexte particulier ayant engendré une nette dégradation du TACE1, qui a connu un point bas en avril et une reprise progressive depuis lors.

Le résultat opérationnel ressort à 11,27 M€ à fin septembre 2020. En France, la marge opérationnelle s’établit à - 1,4 % (+ 5,6 % à fin septembre 2019), du fait de la dégradation du TACE, des investissements de structure déjà engagés et maintenus pour accompagner la sortie de crise, et en tenant compte des effets des aides d’Etat sur le chômage partiel. A l’international, la marge opérationnelle affiche une quasi-stabilité à 8,3% (8,8 % à fin septembre 2019) portée par la performance de la Pologne et la croissance de l’activité en Roumanie notamment.

1 TACE : taux d’activité (facturés/facturables) congés exclus

Après prise en compte du résultat financier et des impôts, le résultat net s’établit à 7,15 M€, soit une marge nette de 2,4%.

Le groupe SII dispose d’une solide structure financière pour accompagner la sortie de crise. Grâce à une bonne gestion du BFR, la trésorerie nette ressort renforcée à la fin du 1er semestre à 81,0 M€ (hors dettes de location IFRS 16), contre 57,16 M€ à fin mars 2020. Les capitaux propres s’établissent à 176,9 M€ (172,9 M€ à fin mars 2020).

Perspectives du groupe SII : reprise progressive de l’activité

Le groupe SII dispose de solides fondamentaux pour saisir les opportunités de croissance au fur et à mesure de la reprise économique. Intervenant auprès des entreprises dans leur transformation numérique, le groupe pourra s’appuyer sur une demande renforcée par l’émergence de nouveaux besoins numériques dans l’ensemble des secteurs suite à la crise sanitaire. Diversifié géographiquement et sectoriellement, s’appuyant sur une organisation adaptée, le groupe dispose de nombreux atouts et leviers de rebond.

L’évolution de la situation sanitaire actuelle dans plusieurs pays appelle à la plus grande prudence. Les nouveaux confinements n’ont pas engendré, pour le moment, d’arrêts brutaux et massifs de projets en cours. Le troisième trimestre 2020/2021 clos au 31 décembre 2020 et qui court sur des périodes de déconfinement/reconfinement dans de nombreux pays, devrait ressortir en amélioration séquentielle par rapport au deuxième trimestre de l’exercice, selon ces projections :

- Impact estimé sur le chiffre d’affaires en France : - 5% à - 10% par rapport au T3 2019/2020

- Impact estimé sur le chiffre d’affaires à l’international : + 0% à + 5% par rapport au T3 2019/2020

- Impact estimé des effets de change sur le chiffre d’affaires à l’international : - 3% à - 5% par rapport au T3 2019/2020

La reprise d’une activité au troisième trimestre devrait conduire, dans un contexte de situation stabilisée, à une amélioration du résultat opérationnel au second semestre 2020/2021 par rapport au premier semestre 2020/2021.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2020/2021, le jeudi 11 février 2021 après bourse

Contacts :

SII - Eric Matteucci - ( : 01.42.84.82.22

Presse Financière : CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - ( : 01.53.48.80.57

Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),

des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 675,1 M€ au titre de l’exercice 2019/2020, clos au 31 mars, en croissance de 6,9 %, et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence.















