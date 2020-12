Reconduction du mandat du Directoire de Wendel

Le Conseil de surveillance de Wendel, réuni ce jour, a décidé de reconduire le Directoire à l’issue de son mandat actuel. Les mandats respectifs d’André François-Poncet, en tant que président du Directoire, et de David Darmon, en tant que membre du Directoire, sont renouvelés pour une période de quatre ans à compter du 7 avril 2021.

Nicolas ver Hulst, président du Conseil de surveillance de Wendel, a déclaré : « Le Conseil de surveillance a salué unanimement le travail remarquable effectué par le Directoire de Wendel. Le Directoire a permis à Wendel de faire face à la crise du Covid-19 sereinement avec une situation financière solide et le Groupe est maintenant en position forte pour aborder cette nouvelle phase et déployer une stratégie ambitieuse. »

André François-Poncet, président du Directoire de Wendel, a déclaré : « Au cours des trois dernières années nous avons considérablement simplifié, recentré et musclé notre organisation, en renforçant nos processus d’investissement et déployé une stratégie ESG ambitieuse et cohérente avec notre mission visant à s’associer avec des équipes entrepreneuriales pour bâtir des leaders durables. Nous sommes honorés de la confiance que nous témoigne le Conseil de surveillance. Un nouveau temps dans notre stratégie de création de valeur va s’ouvrir. Avec David Darmon et toutes les équipes de Wendel, nous rechercherons encore à améliorer le profil de croissance de notre portefeuille. Nous débuterons ce nouveau mandat sur une base solide et nous comptons désormais sur une accélération du rythme de déploiement de nos ressources vers de nouveaux actifs nous exposant à toujours plus de croissance à long terme et en adéquation avec notre stratégie ESG. »

Agenda

18.03.2021

Résultats annuels 2020 et ANR – Publication de l’ANR du 31 décembre 2020 (avant Bourse)

28.04.2021

Trading update T1 2021 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2021 (avant Bourse)

03.06.2021

Assemblée générale

29.07.2021

Résultats semestriels 2021 – Publication de l’ANR du 30 juin 2021 et des comptes consolidés semestriels (avant Bourse)

28.10.2021

T3 2021 Trading update - Publication de l’ANR au 30 septembre 2021 (avant Bourse)

02.12.2021

2021 Investor Day – La réunion aura lieu le matin

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



