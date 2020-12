Les Ulis, le 10 décembre 2020

Lexibook lance une boîte stérilisatrice UV pour se protéger au quotidien













Lexibook présente sa nouvelle Boîte Stérilisatrice à lumière ultraviolette, pour désinfecter parfaitement tous les objets du quotidien en quelques minutes. Transportable et équipée d’un diffuseur d’arôme, elle procure une sensation agréable de propreté et de sérénité tout au long de la journée.





Efficace en seulement 5 minutes, cette boîte stérilisatrice élimine 99,9% des germes. Son utilisation sans risque, désinfecte les smartphones, stylos, montres, lunettes, bijoux, écouteurs et bien plus encore. Il est possible de charger ses appareils éléctroniques pendant la stérilisation grâce au port USB intégré. Un signal sonore et lumineux vous indique lorsque le cycle de stérilisation est terminé.

Elle s’utilise aussi bien à la maison qu’en voyage par sa conception légère et compacte qui permet de la transporter facilement. Grâce à sa taille idéale, elle est compatible avec les derniers smartphones jusqu'à 6.7'' (iPhone 11 / 11 Pro / 11 pro Max / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max/ Samsung Galaxy A10 / S10 et S20, Huawei P30…).





Cette boîte stérilisatrice est disponible dans la grande distribution, les magasins spécialisés ainsi que les sites de e-commerce et sur www.lexibook.com .

Référence : UVS100 / PVPGC 39,99 euros.

A propos de Lexibook® :

Lexibook® est le spécialiste européen des produits électroniques de loisirs pour toute la famille. Ce succès s’explique par une stratégie d’innovation constante autour de produits à forte valeur ajoutée notamment dans l’audiovisuel haute qualité et grand public, ce qui permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde. Cliquer ici pour plus d’information: www.lexibook.com .

